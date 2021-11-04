Ученик 10 класса школы им. Жоомарта Боконбаева Сузакского района Джалал-Абадской области заразился коронавирусом. 31 контактировавших с ним отправлены в карантин. Это 12 учителей, 14 других контактных лиц и 5 членов семьи.

«Контактные лица и ученики 10 класса будут обучаться онлайн. Так как нужно принять меры по предотвращению вируса. Если школа не будет следовать алгоритму, возможно придется ее закрыть», — сообщили в областной администрации.

Из-за пандемии коронавируса по всей стране уже пытались обучать детей онлайн — но из-за отсутствия технологий, знаний и возможностей среднестатистических семей это было малоэффективно. К осени 2021 года власти решили разрешить полноценное офлайн обучение — с допуском учеников в школы.