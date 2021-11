Верховный суд во второй раз вернул жалобу Центризбиркома по вопросу регистрации Таланта Мамытова кандидатом в депутаты от партии «Ынтымак». Об этом «Клоопу» 4 ноября сообщили в пресс-службе суда. Талант Мамытов Там добавили, что основанием для такого решения стало истечение сроков подачи заявления. Так, по закону обжаловать вступившую силу решение суда можно в кассационном порядке в течение трех календарных дней. «Кассационная жалоба на решение Административного суда Бишкека от 28 октября 2021 года подана 2 ноября 2021 года, то есть по истечении трехдневного срока обжалования судебного акта, в связи с чем, жалоба не подлежит принятию к производству и подлежит возврату», — говорится в сообщении суда. В Центризбиркоме пока не прокомментировали решение Верховного суда. Что произошло? 24 октября ЦИК отказала спикеру Жогорку Кенеша Таланту Мамытову в регистрации на парламентские выборы. Он выдвигается от партии «Ынтымак». В ЦИК объяснили свой отказ тем, что на момент выдвижения кандидатуры Мамытов должен был отказаться от должности спикера парламента, но не сделал этого. В «Ынтымаке» же заявили, что ЦИК приняла это решение «при грубом несоблюдении процессуальных норм». В партии заявили, что Мамытов в связи с выдвижением в качестве кандидата в депутаты возложил полномочия торага парламента на вице-спикерку Аиду Касымалиеву. В партии настаивают, что письменное подтверждение этого поступило в ЦИК «заблаговременно до заседания». При этом, в «Ынтымаке» подчеркнули, что «действующее законодательство позволяет торага Жогорку Кенеша участвовать в выборах депутатов, не прекращая исполнение должностных или служебных полномочий, так как спикер избирается из числа действующих депутатов как [аналогично функционирует] и председатель ЦИК, избранный из числа членов ЦИК». Позицию партии поддержали в административном суде Бишкека. Там 28 октября признали незаконным решение ЦИК об отказе регистрации Мамытова и отменили его. 1 ноября ЦИК обратился в Верховный суд, чтобы обжаловать решение суда первой инстанции. 2 ноября жалобу Центризбиркома вернули из-за того, что та «не соответствует требованиям Административно-процессуального кодекса». В тот же день ЦИК подала повторную жалобу. Выборы в парламент Выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 28 ноября 2021 года. Новый созыв парламента будет состоять из 90 депутатов, согласно новой Конституции. Депутаты будут избираться сроком на пять лет. Парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе. 54 депутата избираются по спискам партий, а 36 нардепов избираются как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов. В парламентских выборах участвует 21 партия. Читать по теме: 19, 5 млн сомов за неделю агитации израсходовала «Ишеним». А сколько потратили остальные? Спикер парламента, экс-мэр Бишкека и ревизорро. Кто баллотируется в парламент от партии «Ынтымак»

