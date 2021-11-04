Заместитель председателя Совета безопасности Таалатбек Масадыков на конференции 4 ноября высказался о ситуации в Афганистане. Он напомнил, что 15 лет проработал в Афганистане по линии ООН. По его мнению, в стране сейчас стало «безопаснее», несмотря на приход «Талибана» к власти. «Талибан» — радикальная организация, запрещенная и признанная террористической в Кыргызстане и ряде стран мира.

«Безопасность. Я находился в этой стране до конца 2014 года — начала 2015. И вот встречался с коллегами из ООН на прошлой неделе. Они сказали, что безопасность намного лучше, чем это было раньше. То есть ночью на ооновской машине ко мне в гостиницу приезжал коллега без никакого сопровождения. То есть, это тоже определённый плюс», — считает Масадыков.

Масадыков подчеркнул, что в Афганистане помимо внутренних проблем есть и «хорошие и позитивные моменты».

«Я не хочу выступать ни адвокатом, ни лоббистом де-факто правительства Афганистана, просто я констатирую факты, которые есть на сегодняшний день», — утверждает Масадыков.

При этом Масадыков признал, что афганцы покидают страну из-за трудностей.

«Да, не всё хорошо, да люди стараются уехать из Афганистана. Но я думаю, это характерно не только для Афганистана, это во многих странах — когда ситуация ухудшается, люди стараются уехать. Не буду говорить, что только в Афганистане, но и в соседних странах [так происходит]. Наверное, у нас тоже такая же позиция была», — заявил Масадыков.

Афганистан и талибы

Ситуация с радикальными боевиками «Талибан» в Афганистане ухудшилась в мае 2021 года сразу после того как США и их союзники начали вывод своих войск из Афганистана.

После захвата Афганистана талибами афганцы массово бежали из страны, многие погибали, срываясь с самолетов, получали травмы при давке.

На захват власти талибами отреагировали и в ООН. В августе на экстренном заседании генсекретарь ООН Антониу Гутерреш призвал все стороны, «особенно “Талибан”, проявлять максимальную сдержанность».

На заседании выступила и представительница Афганистана в ООН Гулям Исакзай, заявив, что обещаниям талибов верить нельзя. Исакзай добавила, что из Афганистана приходят сообщения о массовых экзекуциях военных, убийствах мирных жителей, грабежах, в том числе и недавно захваченном Кабуле.

По ее словам, Совбез и ООН должны дать понять, что не признают администрации, пришедшей к власти силовым путем.

С момента захвата власти талибы давали много обещаний — и касательно прав женщин, и о правах этнических меньшинств. Однако действия с этими обещаниями расходятся.

Талибы требуют, чтобы афганки скрывали лица на публике под буркой, запрещают им выходить из дома без сопровождения мужчин. Без мужчин афганским женщинам не продают даже еду на рынках, а в Кандагаре, что на юге страны, прекратили свою работу женские поликлиники.

О том, что происходит в Афганистане, можно прочитать здесь: