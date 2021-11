Причиной пожара в отеле Novotel в Бишкеке стало возгорание нагревающего кабеля автоматической, вакуумной дренажной системы кровли. Об этом сообщил владелец Novotel Bishkek Жодар Сайдилкан на своей странице в Фейсбуке. По его словам, почему случилось возгорание внутри вентилируемого фасада здания неизвестно. «[Дренажная система] является высокотехнологичным решением и импортировано из Европы. Сейчас вместе с производителем выясняем причину. Наш отель является одним из первых объектов на территории Кыргызстана, сертифицированный Национальной Противопожарной Ассоциацией США (NFPA), [у нас] самые высокие требования по пожаробезопасности», — отметил он. По его словам, противопожарная система и материалы, которыми облицевали фасад здания не позволили пожару развиться. «Сейчас отель работает в штатном режиме, внутри здания нет никакого ушерба, все гости через 30 минут вернулись в свои номера. Поврежденный фасад 30 кв.м. будет заменен в кратчайшие сроки», — написал он. Возгорания фасада Novotel произошло 4 ноября. По данным МЧС, вызов о пожаре в ведомство поступил в 15:43, а возгорание потушили в 16:47.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!