Депутат Дастан Бекешев в своем твиттере сообщил, что его 5 ноября допросили в Военной прокуратуре по делу «Кумтора». Это уже второй допрос парламентария по этому делу. Сегодня был в военной прокуратуре, вызывали по делу Кумтора. Все корректно, претензий нет. pic.twitter.com/vBh8x79U7y — Дастан Бекешев (@bekeshev) November 5, 2021 По его словам, его допрашивали в Военной прокуратуре 2 часа. «Всё прошло нормально, без нарушений закона […] Вместо проведения агитации пришлось отвечать на вопросы по Кумтору», — рассказал он изданию Vesti.kg. По делу «Кумтора» Бекешева допросили в начале августа. «Вызвали по голосованию по водному кодексу (разработка ледников Давыдов и Лысый) [рудник Кумтор]. Я хоть и голосовал против закона, но считаю это дело не юридическим, а политическим», — написал тогда Бекешев перед походом в Военную прокуратуру. Он добавил, что депутаты не несут правовой ответственности за результаты своего голосования, но должны нести моральную ответственность. Разрушение ледников Пострадавшие ледники Давыдов и Лысый с согласия кыргызских депутатов и бывшего президента Алмазбека Атамбаева в 2017 году были переданы под разработку канадскому инвестору Centerra Gold Inc. Ледник «Лысый». Архивное фото «Азаттык» До этого Водный кодекс Кыргызстана запрещал вести деятельность, которая ускоряет таяние ледников. Однако после поправок было сделано исключение для ледников Давыдова и Лысый. Такое решение власти объяснили тем, что нужно обеспечить «бесперебойную работу» главного бюджетообразующего предприятия страны — рудника Кумтор. Правозащитники и экологи в 2017 году неоднократно выходили на митинги за сохранение ледников, заявляя, что подобное решение приведет к экологической катастрофе. Компания «Кумтор Голд Компани» после введения поправок в Водный кодекс обязалась ежегодно выплачивать $3 млн за ущерб экологии Кыргызстана. Также она должна была создать Фонд по развитию природы и вложить туда $50 млн. Нынешние власти, которые создали новую экологическую комиссию по «Кумтору», одной из основных претензий к канадской Centerra Gold Inc. называют нарушение экологических норм, разрешение ледников во время разработки рудника и складирование породы на ледниках. Допросы и задержания по делу «Кумтора» Ещё 17 мая глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на заседании парламента сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником Кумтор. Одно из них — в отношении руководителей золотодобывающей компании по экологическим вопросам, а остальные три — в отношении чиновников по фактам коррупции. 21 мая Генпрокуратура сообщила, что начала расследование по факту коррупции при заключении договоров по разработке рудника Кумтор. Позже прошел ряд громких допросов и арестов политиков и депутатов: их подозревают в коррупции при реализации проекта по разработке месторождения Кумтор. В частности, были задержаны экс-премьер-министр Омурбек Бабанов (позже был отпущен на лечение за рубежом, и вернулся в страну), а также экс-депутаты Исхак Пирматов и Талантбек Узакбаев и ряд действующих депутатов, в том числе Асылбек Жээнбеков. Из них суд уже признал виновным и в коррупции экс-депутатов Талантбека Узакбаева и Исхака Пирматова. Обоих оштрафовали на 300 тысяч сомов. Также в СИЗО ГКНБ по этому делу находятся депутаты Асылбек Жээнбеков и Торобай Зулпукаров, экс-премьер министры Джоомарт Оторбаев и Темир Сариев. Читать по теме: «Где золото?» Centerra заявила о том, что на Кумторе снизили плановую добычу золота

