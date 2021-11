Баткенский райсуд 26 октября приговорил троих жительниц села Кызыл-Бел Баткенского района к 4 годам лишения свободы за доведение невестки до самоубийства. Однако, заменил наказание на 2 года пробационного надзора. Об этом сообщается в приговоре суда. *Пробационный надзор — деятельность органа пробации по контролю за исполнением возложенных судом на клиентов пробации обязанностей и их поведением, применению комплекса мер социально-правового характера, вырабатываемых и реализуемых индивидуально в отношении лица, находящегося под пробационным надзором, с целью его исправления и ресоциализации, коррекции поведения, а также предупреждения совершения им новых правонарушений. Баткенский район. Фото: пресс-служба кабмина В документе говорится, что в ночь с 16 на 17 июня 2021 года 36-летняя женщина повесилась на дереве в саду дома. В её кармане нашли предсмертное письмо. В ней женщина попросила винить в её смерти свекровь и двух золовок. Судебная экспертиза подтвердила подлинность почерка умершей. Следствие установило, что свекровь и две золовки постоянно унижали невестку. В приговоре говорится, что свекровь называла ее «бомжом» и говорила, что невестка не имеет права жить в их доме, а «сына она женит на красивой и богатой девушке». По словам свекрови, отношения с невесткой у неё не заладились с самого начала. Она на суде рассказала, что 16 июня пришла домой после того, как погостила у своих сестёр в Оше. По её словам, тогда невестка ей сказала, чтобы та «убиралась из дома» и сказала, что «живёт с её сыном, а не с ней». Также она рассказала, что невестка тогда сказала фразу, задевающую честь и достоинство её национальности. Из-за этого свекровь позвала двух своих дочерей и одного родственника, чтобы они помирили её с невесткой. Женщина рассказала, что невестка встретила всех в хорошем настроении и поздоровалась со всеми. Однако, позже, по словам свекрови, её невестка вновь сказала фразу, задевающую честь и достоинство их национальности. Из-за этого, одна из золовок и невестка вступили в словесную перепалку, которая переросла в драку. Их разнял родственник. «Невестка вырвала клок волос дочери. Тогда я позвонила сыну и сказала, чтобы он приехал [из города в Баткен]. […] После того, как их разняли, невестка сидела и весело общалась. Потом она вышла на улицу. Я вышла за ней и увидела, что невестка стелит постель для детей», — рассказала она. По словам свекрови, примерно в 21:30 в дом пришли мать и родственники невестки. Свекровь рассказала им, что невестка оскорбила её на национальной почве и сказала, что они неправильно её воспитали. Позже, примерно в 22:30 домой вернулся муж умершей. По словам свекрови, он поздоровался со всеми и спросил, где его жена. После этого, они начали звонить ей на телефон, но она не отвечала. После этого все начали поиски женщины. «Я зашла к соседям, её там не было. Сын пошёл в сад во дворе дома, где нашёл невестку повешенной на абрикосовом дереве», — рассказала она. По словам матери невестки, её дочь с момента выхода замуж часто конфликтовала с супругом, со свекровью и золовками. Она рассказала, что 16 июня ей позвонила дочка и сказала, что уже «невозможно так жить и золовки ее бьют». В суде все трое полностью не признали свою вину. Их суд признал виновными по статье «Доведение до самоубийства» и приговорил каждую к четырем годам лишения свободы. Но заменил срок на 2 года пробации и освободил их из-под стражи. Согласно приговору суда, все трое будут под наблюдением работника службы пробации и не могут выехать за пределы страны, не оповестив его. Умершая была замужем 15 лет и воспитывала с супругом трех дочерей и двоих сыновей.

