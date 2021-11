Официальная страница мэрии города Ош на фейсбуке 5 ноября опубликовала в группе «Ош Пресс Клуб» агитационную видеозапись экс-мэра, кандидата в депутаты парламента от партии «Ата-Журт Кыргызстан» Таалайбека Сарыбашова. Видеозапись до этого была опубликована на ютуб-канале Tez Kabar News. Запись посвящена агитационным мероприятиям Сарыбашова и встрече с избирателями. В интервью «Клоопу» руководитель пресс-службы мэрии Керимбек Калыкулов, заявил, что ничего об этом не знает. Он также заверил, что «сотрудники мэрии ничего подобного не публиковали». Калыкулов предположил, что записью могли поделиться бывший руководитель пресс-службы мэрии Азамат Абсаттаров или бывшая сотрудница Замира Ниязбекова. Пресс-секретарь сказал, что у них будет отобран доступ к странице мэрии, а сейчас начато служебное расследование. *Азамат Абсаттаров руководил пресс-службой мэрии города Ош при мэрстве Сарыбашова. Когда чиновника назначили и.о. мэра Бишкека, Абсаттаров был назначен его советником. Во время разговора с «Клоопом» Абсаттаров подтвердил, что до сих пор владеет доступом к странице мэрии Оша. По его словам, он мог поделиться агитационными материалами «из-за технической ошибки». «В мэрии его [записью] не делились, мне утром уже звонили. Лично я мог поделиться во время технической ошибки. Честно говоря, я не могу вспомнить […] Я не верю, что мэрия поделилась, так как в свое время я вел эту страницу. Но по сей день я не знал, что я админ», — сказал Абсаттаров. Абсаттаров добавил, что связался с бывшей сотрудницей Ошской пресс-службы Замирой Ниязбековой, которая также заявила, что не делилась этим видео. Глава ТИК Оша Бакыт Алматов сообщил «Клоопу», что данный факт отправлен на проверку, по результатам расследования все причастные лица будут наказаны. «По этому делу будет проведено расследование, никого не пожалеем», — сказал он. «Ата-Журт Кыргызстан» и Сарыбашов Таалайбек Сарыбашов на съезде партии «Ата-Журт Кыргызстан» Фото: «Вечерний Бишкек» Выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 28 ноября 2021 года. Новый созыв парламента будет состоять из 90 депутатов, согласно новой Конституции. Таалайбек Сарыбашов идет на выборы от партии «Ата-Журт Кыргызстан» под номером №5. В апреле и июле этого года, во время выборов в городской кенеш, несколько партий обвинили «Ата-Журт Кыргызстан» в использовании админресурса. В заявлении прозвучало и имя Таалайбека Сарыбашова, также про него сообщалось, что он якобы поддерживает подвластную партию. Половина кандидатов от партии «Ата-Журт Кыргызстан» занимают государственную или муниципальную должность. Перед повторными выборами в горкенеш в июле Садыр Жапаров встретился с Сарыбашывым и поручил не допустить использование админресурса. Однако 11 июля Сарыбашов заявил, что «на выборах не использовался административный ресурс», и назвал утверждения о его родстве с «Ата-Журт Кыргызстан» «претензией». Он также заявил, что намерен снова баллотироваться на пост мэра, «если депутаты его поддержат». После выборов Сарыбашов был уволен и назначен исполняющим обязанности мэра Бишкека. Однако через десять дней он добровольно ушел в отставку и объявил о своем намерении баллотироваться на парламентских выборах. В Кыргызстане партию «Ата-Журт Кыргызстан» связывают с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. Саму партию возглавляет его односельчанин, член партии «Мекенчил» — Айбек Маткеримов. Сын Ташиева, Тай-Мурас, также был членом Джалал-Абадского городского кенеша, а затем подал в отставку. Сам Камчыбек Ташиев опроверг обвинения в том, что партия принадлежит ему.

