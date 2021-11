В Бишкеке 5 ноября состоялся экономический форум «Европейский союз — Центральная Азия». На полях форума глава кабмина Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Аскар Мамин и Акылбек Жапаров. Фото: пресс-служба кабмина Они обсудили разные вопросы, в том числе, вопрос открытия казахстанских наземных пунктов пропуска для кыргызстанцев. В сообщении кабмина говорится, что Казахстан рассмотрит вопрос открытия наземных пунктов пропуска для кыргызстанцев, получивших вакцину от COVID-19. Там отметили, что вопрос об открытии КПП рассмотрят профильные министерства двух стран. Пункты пропуска на границе Кыргызстана и Казахстана закрыты с весны 2020 года. Кыргызстанцы могут посетить соседнюю страну только на самолёте. При этом, казахстанцы свободно пересекают границу Кыргызстана, ограничений на пунктах пропуска для них нет. Вопрос свободного передвижения между странами неоднократно поднимали в Кырызстане поднимали на разных уровнях — от руководства кабмина до посла Кыргызстана в Казахстане. Однако казахские власти пока не согласились пойти на этот шаг. Читать по теме: Казахстан планирует возобновить регулярное авиасообщение по маршруту Нур-Султан — Бишкек

