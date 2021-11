В Бишкеке с 1 ноября в двух районах города Бишкек – Свердловском и Октябрьском — открыли временные приюты, куда бездомные могут прийти, чтобы поесть, согреться и переночевать. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека. В приютах провели косметический ремонт зданий, застеклили окна, отремонтировали электропроводку, кровати и топчаны. Кроме того, для них приобрели матрацы, одеяла, подушки, наволочки, простыни и пододеяльники. Приют временного содержания Октябрьского района рассчитан на 80 человек, Свердловского района — на 40 человек. Обратившимся предоставляют одноразовое горячее питание. «Для безопасности во всех столичных приютах дежурит сотрудник РУВД. Врачи и медсестры центров семейной медицины систематически оказывают необходимую медицинскую помощь. Доставлять нуждающихся в приюты должны сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой помощи. Если вы увидели бездомных, которым нужна помощь, пожалуйста, сразу звоните: 102 (милиция) и 103 (скорая помощь)» — призывает пресс-служба мэрии. Где находятся приюты и как с ними связаться? Приют временного содержания Октябрьского района находится по адресу: Микрорайон №12 по улице А. Токомбаева, в здании комбината благоустройства. С приютом можно связаться по телефону 0312511938. Так же можно обратиться к специалисту сектора социальных услуг района Сталбеку Эсенкулову по номеру 0559180218. Приют временного содержания Свердловского района расположен на территории бывшего комбината благоустройства по адресу: ул. Фере, 34А. С приютом можно связаться по телефону 0312360335. Так же можно обратиться к Эркину Мамаеву, главному специалисту сектора социальных услуг Свердловского района, по номеру 0706 168877. Приюты для бездомных в Бишкеке В Бишкеке работают два постоянных приюта для бездомных и два временных — их открывают только зимой. Каждый из них может приютить от 40 до 70 человек. Условия спартанские, особенно во временных приютах: тесные комнаты на 20-25 человек, тяжелый воздух, горячее питание раз в день, но главное — тепло. В день на питание одного человека администрации районов выделяют по 35 сомов. Даже при открытии дополнительных приютов для бездомных, их все равно мало. Из за нехватки мест в приютах бездомные погибают от переохлаждения. Так было в середине января 2019 года по Бишкеку ударили сильные морозы — ночью температура воздуха на улице понижалась почти до –30 градусов Цельсия. Подобные холода — тяжелое время для бездомных. Только за январь 2019 года от переохлаждения в городе погибли 15 бездомных, а приюты были переполнены нуждающимися. Над материалом работал: Мелисбек Абдибаитов



