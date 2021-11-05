Фото: Таалайкуль Токтакунова

Адвокатесса Орхана Инанды Таалайкуль Токтакунова опубликовала его фото с травмированной рукой в своем фейсбуке.

«Всем своим ученикам, родителям, коллегам, друзьям и всему народу Кыргызстана передаёт привет!!! И года не будет, вот увидете, кудай буюрса вернётся», — написала она.

Глава сети лицеев «Сапат» в Кыргызстане, кыргызский гражданин Орхан Инанды был похищен 31 мая, 158 дней назад. Больше месяца его искали в Кыргызстане и в других странах через Интерпол. МВД публиковало видео и фото поисков с каких-то пустырей, хотя адвокатесса Инанды опубликовала видео с мужчиной, которого она подозревала в похищении. У турецкого посольства собирались митинги выпускников сети лицеев и солидарных, которые требовали обыскать дипмиссию, боясь что Инанды похищен и находится там.

1 июня Садыр Жапаров поручил ГКНБ и МВД усилить поиски Орхана Инанды, а после отправился в Турцию, где встретился с президентом Реджепом Эрдоганом. Турецкие власти давно требовали выдать им Орхана Инанды и закрыть лицеи «Сапат» в Кыргызстане.

Правоохранители продолжали отчитываться, что ищут Орхана Инанды — точку в поисках поставил именно Эрдоган. 5 июля президент Турции лично сообщил, что Инанды был доставлен в Турцию спецслужбами страны. Эрдоган называл Инанды «главой ФЕТО* по Центральной Азии».

*ФЕТО — в переводе с турецкого «Террористическая организация Фетхуллаха». В 2016 году власти Турции обвинили это движение и самого проповедника в попытке переворота и признали террористическими организациями учреждения, созданные Гюленом. Гюлен отрицает обвинения турецких властей. В прошлом Гюлен и Эрдоган были соратниками.

8 июля похищение Инанды прокомментировал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Он заявил, что в Кыргызстане не должно быть политорганизаций других стран, имея в виду ФЕТО. Также Ташиев сообщил, что у Инанды были турейкий и кыргызский паспорта, за что ему грозит уголовное дело в Кыргызстане.

Однако адвокатесса Орхана Инанды сообщила, что турецкий паспорт её подзащитного недействителен — он гражданин Кыргызстана с 2012 года.

12 июля суд Турции арестовал Инанды по обвинению в управлении вооруженной террористической организацией. Инанды не признал свою вину и не стал сотрудничать со следствием. Прокуратура Анкары запросила для Инанды от 15 до 22,5 лет колонии. По данным информагентство «Анадолу», его обвиняют в «управлении вооруженной террористической организацией».

Супруга Инанды сообщила, что его пытали. Адвокатесса подтвердила, что мужчине сломали руку и пытали больше месяца. Орхан Инанды также рассказал о пытках, будучи в зале суда.