Фото: Султан Досалиев Президент Садыр Жапаров в честь международного дня прессы встретился с главными редакторами кыргызских СМИ. Мероприятие проходило в формате фуршета и после официального поздравления он подходил к журналистам со своими пожеланиями. Журналисты за одним из столов задали ему вопрос о том, сохранится ли в Кыргызстане свобода слова. «Свобода слова есть, вы же свободно ходите», — сказал президент. Тогда журналисты напомнили ему о законе о фейках, инициированном Гульшат Асылбаевой. Речь идет о законе «О манипуляции информацией», также известном как закон «о фейках». По идее он должен использоваться для борьбы с фейковой информацией, но его могут применять и для, например, борьбы с журналистскими расследованиями и независимыми журналистами. Так, некто может пожаловаться на статью, как на недостоверную — и пока специально назначенный орган будет определять достоверность материала, сайт СМИ могут заблокировать. Добиваться разблокировки СМИ придется через суд. Журналисты выразили свои опасения о том, что этот закон будут использовать против СМИ. Тогда президент пообещал не подавать в суд на СМИ. «Пишите, что хотите. Я и кабмин не будут ни на кого подавать в суд. Я ответственен за кабмин», — сказал Садыр Жапаров. Представитель пресс-службы президента добавил свой комментарий. «Но вы же пишете достоверную информацию? Тогда закон на вас не повлияет», — сказал представитель пресс-службы. Пока Садыр Жапаров был в зале, журналисты не могли воспользоваться телефоном, чтобы зафиксировать его слова — смартфоны находились у госохраны. Отношение Жапарова к СМИ Митинг в поддержку Садыра Жапарова, 2 марта 2020 года. Фото: 24.kg Отношение Садыра Жапарова к СМИ кардинально менялось в зависимости от его места в политике. Когда он был опальным политиком и находился в оппозиции к президенту Атамбаеву, его точка зрения не была представлена в госсми. Только независимые издания и отдельные журналисты озвучивали его позицию. Журналист Эрнис Кыязов даже жаловался на преследование от властей за то, что озвучивал мнение Жапарова. Независимые СМИ подробно освещали уголовные дела в отношении Жапарова, которого обвиняли во взятии в заложники губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева — рассказывая, в том числе, что «пострадавший» не согласен с обвинениями в адрес политика и просит пересмотреть дело. Освещали журналисты и митинги его сторонников, пока сам Садыр Жапаров находился в заключении. Он был задержан в 2017 году и вышел на свободу в ночь на 6 октября 2020 года, после протеста против итогов парламентских выборов. Жапаров стал бороться за власть, а издания — описывать его богатый политический бэкграунд, в том числе работу в период правления президента Курманбека Бакиева, уголовные дела и призывы к национализации «Кумтора». Вскоре Жапаров заявил, что некоторые СМИ освещают информацию неправильно, а его сторонники стали угрожать журналистам. В том числе Жапаров критически высказался о радио «Азаттык», кыргызском филиале радио «Свобода» — кроме того на СМИ начали давить фейки и сторонники коррупционера Райымбека Матраимова. Позже президент встретился с главой радио «Свобода». Президент Садыр Жапаров и глава «Радио Свобода» Джейми Флай. Фото: Пресс-служба главы страны. Весной в телеграм-канале президента появился пост, в котором независимые СМИ, журналистов-расследователей и бывшую главу государства Розу Отунбаеву называли «бузукулар» — бузотерами, теми, кто провоцирует конфликты. Пресс-служба президента поспешила заявить, что это не его телеграм-канал, а «каких-то фанатов». Хотя до этого журналистам подтверждали, что телеграм-канал Жапарова официальный. Отношение к СМИ снова изменилось уже в апреле, после конфликта на границе, когда власти понадеялись на помощь журналистов в борьбе с фейковой информацией. Независимые журналисты в итоге обнаружили, что в Таджикистане одно из СМИ и также министерство использовали фотографии разрушенных кыргызских сел. Правда в своих публикациях они выдавали их за пострадавшие от конфликта территории Таджикистана. В итоге таджикский МЧС принес свои извинения и удалил фото со своего сайта. На последней пресс-конференции, отчитываясь за год у власти, Садыр Жапаров старался демонстрировать дружелюбие к журналистам — и даже подарил подарок сотруднику телекомпании «Мир», у которого был день рождения. Но красной нитью во всех его выступлениях проходят заявления о том, что СМИ не должны искажать его слова и нести ответственность за распространяемую информацию.

