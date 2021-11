Со дня назначения выборов в Жогорку Кенеш и за первую неделю предвыборной агитации в ЦИК поступило 34 обращения о нарушениях закона. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК. На что жалуются? По данным ЦИК, больше всего жалоб поступило на возможный подкуп избирателей — 17 обращений. По 4 жалобы поступало на нарушение условий предвыборной агитации и нарушения порядка финансирования избирательного фонда. Еще по две жалобы пришлись на возможное злоупотребление административным ресурсом, возможном использовании заведомо подложных документов на отмену регистрации кандидата. По одной жалобе поступило на участковую избирательную комиссию, на возможное нарушение порядка выдвижения партией списка кандидатов. Так же есть одно ходатайство от следственных органов о даче согласия к привлечению кандидата к уголовной ответственности. Где больше всего жалоб? Пока лидирует Бишкек — 13 обращений. На втором и третьем местах — Ошская область и Чуйская область (8 и 7 обращений). По два случая обращений поступили из Джалал-Абадской и Нарынской областей и по одному — из Иссык-Кульской и Баткенской областей. Что сделали ЦИК и МВД? Как сообщили в ЦИК, 7 обращений зарегистрировано в журнале учета информации. Пять из них списали «в номенклатурное дело», одно дело передано в ОИК для рассмотрения и еще одно — пока проверяется. Еще 10 обращений было зарегистрировано в ЕРПП милицией. МВД по 4 из них ведет досудебное расследование, по 6 обращениям — «следствие прекращено в связи с отсутствием состава преступления». Еще два обращения МВД пока рассматривает. Что касается ЦИК и окружных избирательных комиссий, они вынесли пять письменных предупреждений кандидадам-одномандатникам Шайырбеку Ташиеву, Дастану Бекешеву, Ормону Нурбек уулу, Нурали Талипову, Болотбеку Бегалиеву. Также некоему И.Чотобаеву вынесли штраф в размере 7 500 сом «за нарушение правил и порядка ведения предвыборной агитации». А в отношении Кудрета Тайчабарова «принято решение о направлении материалов в администрацию президента» для «принятия соответствующих мер в соответствии с законодательством». Главу СЭЗ «Бишкек» в ЦИК обвинили в «нарушении правил и порядка ведения предвыборной агитации». Куда можно обратиться с жалобой на нарушения? В ЦИК напомнили, что о фактах нарушения избирательного законодательства можно сообщить в КГОР несколькими способами. Это: — короткий номер 1255; — номера WhatsApp: 0990021255 и 0755002965; — телефон доверия: 0312 62-62-46; — общественная приемная: 0312 66-02-40; — электронный адрес: kgor_cec@shailoo.gov.kg.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!