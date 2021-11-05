Агентство США по международному развитию (USAID) выделило Кыргызстану дополнительно $2,8 миллионов на кампанию по вакцинации от COVID-19. Об этом 4 ноября сообщили в посольстве США в Кыргызстане.

Отмечается, что эти средства также направят на «обучение медработников и улучшение информационных систем здравоохранения».

Медработник берёт мазок из носа. Фото: посольство США в Кыргызстане

«Безопасные и эффективные вакцины — это лучший инструмент, который у нас есть против COVID-19. Чтобы спасти жизни, восстановить экономику и остановить угрозу появления новых вариантов вируса, мы должны вакцинировать как можно больше людей и как можно быстрее», — отметил и.о. директора USAID в Кыргызстане Кит Симмонс.

В сообщении USAID говорится, что организация будет работать совместно с профильными ведомствами страны и UNICEF «над разработкой плана коммуникаций для продвижения вакцин и повышения показателей вакцинации по всей стране».

«Финансирование также будет поддерживать деятельность, связанную с консультированием по вакцинации, транспортировкой, хранением и применением вакцины, а также утилизацией медицинских отходов — все это ключевые компоненты успешной кампании по вакцинации. В рамках данного содействия, будут также организовано обучение для медработников по распознаванию и лечению редких случаев осложнения после иммунизации», — сообщили в USAID.

В организации отметили важность вакцинации. Об этом же сказала и учёная и экспертка по вакцинам Асель Сартбаева. Она призвала всех кыргызстанцев пройти вакцинацию, отметив, что вакцины безопасны и нужны для защиты и самого человека, и окружающих.

«Сегодня вакцины спасают миллионы жизней, ведь гораздо проще и дешевле предотвратить инфекцию, чем лечить ее», — отметила она.

В USAID отметили, что США выделили Кыргызстану уже более $8 миллионов на противодействие пандемии — закупка СИЗов, обновление лабораторий и другое.

Церемония вручения вакцин Pfizer. Фото: посольство США в Кыргызстане

Кроме того, недавно правительство США пожертвовало более 259 тысяч доз американо-немецкой вакцины Pfizer BioNTech от COVID-19. Препаратом уже начали вакцинировать кыргызстанцев.

Читать по теме: В Кыргызстан скоро поступит 200 холодильников для вакцин от UNICEF — минздрав

Также в конце октября стало известно, что Азиатский банк развития выделит $25 миллионов Кыргызстану на вакцинацию против COVID-19. Половина этой суммы — грант.

Эти средства должны направить на закупку и доставку 1,7 миллионов доз вакцин, шприцов и контейнеров для их утилизации.

Вакцинация в Кыргызстане

Сейчас в Кыргызстане можно привиться китайской вакциной Sinopharm, российским «Спутником V», англо-шведской AstraZeneca и американо-немецким Pfizer. Также страна получила в качестве гумпомощи казахскую вакцину QazVac и китайскую Sinovac. Вакцинация населения идет полностью бесплатно.

В Кыргызстане на 5 ноября, обе дозы вакцины против COVID-19 получили свыше 776 тысяч человек. Первую дозу препарата получили более 1 миллиона кыргызстанцев.