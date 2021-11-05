Агентство США по международному развитию (USAID) выделило Кыргызстану дополнительно $2,8 миллионов на кампанию по вакцинации от COVID-19. Об этом 4 ноября сообщили в посольстве США в Кыргызстане.
Отмечается, что эти средства также направят на «обучение медработников и улучшение информационных систем здравоохранения».
«Безопасные и эффективные вакцины — это лучший инструмент, который у нас есть против COVID-19. Чтобы спасти жизни, восстановить экономику и остановить угрозу появления новых вариантов вируса, мы должны вакцинировать как можно больше людей и как можно быстрее», — отметил и.о. директора USAID в Кыргызстане Кит Симмонс.
В сообщении USAID говорится, что организация будет работать совместно с профильными ведомствами страны и UNICEF «над разработкой плана коммуникаций для продвижения вакцин и повышения показателей вакцинации по всей стране».
«Финансирование также будет поддерживать деятельность, связанную с консультированием по вакцинации, транспортировкой, хранением и применением вакцины, а также утилизацией медицинских отходов — все это ключевые компоненты успешной кампании по вакцинации. В рамках данного содействия, будут также организовано обучение для медработников по распознаванию и лечению редких случаев осложнения после иммунизации», — сообщили в USAID.
В организации отметили важность вакцинации. Об этом же сказала и учёная и экспертка по вакцинам Асель Сартбаева. Она призвала всех кыргызстанцев пройти вакцинацию, отметив, что вакцины безопасны и нужны для защиты и самого человека, и окружающих.
«Сегодня вакцины спасают миллионы жизней, ведь гораздо проще и дешевле предотвратить инфекцию, чем лечить ее», — отметила она.
В USAID отметили, что США выделили Кыргызстану уже более $8 миллионов на противодействие пандемии — закупка СИЗов, обновление лабораторий и другое.
Кроме того, недавно правительство США пожертвовало более 259 тысяч доз американо-немецкой вакцины Pfizer BioNTech от COVID-19. Препаратом уже начали вакцинировать кыргызстанцев.
Читать по теме: В Кыргызстан скоро поступит 200 холодильников для вакцин от UNICEF — минздрав
Также в конце октября стало известно, что Азиатский банк развития выделит $25 миллионов Кыргызстану на вакцинацию против COVID-19. Половина этой суммы — грант.
Эти средства должны направить на закупку и доставку 1,7 миллионов доз вакцин, шприцов и контейнеров для их утилизации.
Вакцинация в Кыргызстане
Сейчас в Кыргызстане можно привиться китайской вакциной Sinopharm, российским «Спутником V», англо-шведской AstraZeneca и американо-немецким Pfizer. Также страна получила в качестве гумпомощи казахскую вакцину QazVac и китайскую Sinovac. Вакцинация населения идет полностью бесплатно.
В Кыргызстане на 5 ноября, обе дозы вакцины против COVID-19 получили свыше 776 тысяч человек. Первую дозу препарата получили более 1 миллиона кыргызстанцев.