Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли два пациента с COVID-19.
По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончался 2 681 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 78 человек.
- Бишкек – 23;
- Чуйская область – 22;
- Ошская область – 1;
- Таласская область – 5;
- Иссык-Кульская область – 12;
- Джалал-Абадская область – 10;
- Баткенская область – 5.
По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 181 668 случаев заражения коронавирусом.
Штаб также сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 72 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 176 025 человек.
По данным штаба, на 5 ноября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 642 пациента. Еще 798 человек лечатся амбулаторно.