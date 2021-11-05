Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли два пациента с COVID-19.

По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончался 2 681 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 78 человек.

Бишкек – 23;

Чуйская область – 22;

Ошская область – 1;

Таласская область – 5;

Иссык-Кульская область – 12;

Джалал-Абадская область – 10;

Баткенская область – 5.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 181 668 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 72 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 176 025 человек.

По данным штаба, на 5 ноября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 642 пациента. Еще 798 человек лечатся амбулаторно.