Пресс-служба Погранслужбы ГКНБ сообщила, что 4 ноября на кыргызско-таджикской границе пятеро военнослужащих Таджикистана закидали камнями автомобиль кыргызского пограничника.

По данным Погранслужбы, инцидент произошел на участке транзитной автодороги Арка-Борбордук напротив автозаправочной станции «Бостон» в Лейлекском районе. Пограничник пытался совершить поворот на своей машине Honda Accord, когда таджикские военнослужащие напали на него.

«Кроме этого, они предприняли неудачную попытку задержания военнослужащего Кыргызстана. Он не пострадал, но нанесен ущерб его автомобилю — разбиты стекла», — отметили в ведомстве.

По факту нападения будет проводиться разбирательство. Планируется проведение встречи пограничных представителей Кыргызстана по Лейлекскому и Таджикистана по Ганчинскому направлениям.

Конфликты на кыргызско-таджикской границе участились с весны 2020 года. Тогда в Баткене произошел вооруженный конфликт: погибли 36 кыргызстанцев, более 100 человек пострадали. Власти Таджикистана сообщили о 19 погибших и более 80 раненных таджикистанцах. Две страны обвинили друг друга в начале конфликта.

После этого на кыргызско-таджикской границе не раз закидывали камнями машины, задерживали и отпускали кыргызстанцев. 23 сентября неизвестные похитили в Таджикистан двух школьников. Через три дня сотрудники ГКНБ Таджикистана задержали кыргызстанца, который с женой ехал к родственникам в маршрутке. Их вернули в Кыргызстан после переговоров властей.