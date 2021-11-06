Милиция в Джалал-Абаде задержала 26-летнего члена ОПГ по подозрению в похищении человека. Об этом сообщила пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

Задержание члена ОПГ. Фото: УВД Джалал-Абадской области

По ее данным, 20 сентября в 2:15 в милицию позвонил 60-летний житель Сузакского района. Он сообщил, что неизвестные на автомобиле Mersedes-Benz зеленого цвета похитили его 38-летнего сына С.Д.

Милиция возбудила уголовное дело по статье «Похищение человека».

«Похитители потребовали у мужчины $100 тысяч и отпустили», — добавили в УВД Джалал-Абадской области.

Вскоре милиция задержала активного члена ОПГ М.Б.М. 1995 года рождения. Сообщается, что он не раз привлекался к уголовной ответственности. Его водворили в ИВС. Ведется следствие.