Отец Аброра Азимова, пропавшего по пути в колонию, написал жалобу в прокуратуру. Об этом Ахрал Азимов сообщил на своей странице в фейсбуке. «Написал жалобу в прокуратуру по поводу пропажи моего сына Азимова Аброра, ответа все еще нет. С ним последний раз разговаривали по телефону 14 сентября. С тех пор от него нет вестей», — написал он. Ахрал Азимов. Фото с его страницы в фейсбуке. Ранее Ахрал Азимов сообщил The Insider, что его сына должны были этапировать в колонию особого режима, но уже больше месяца о его местонахождении ничего неизвестно. Кто такие Азимовы? Ахрал Азимов — отец Аброра и Акрама Азимовых, осужденных по обвинению в теракте в Петербургском метро в 2017 году. Братья Азимовы родились в Джалал-Абаде, но потом получили гражданство России. Аброр и Акрам Азимовы. Российский суд приговорил Акрама к 28 годам лишения свободы, а Аброра — к пожизненному заключению. Их отец не раз заявлял о том, что его сыновей обвинили в преступлении, которое они не совершали. В конце 2017 года власти заставили его покинуть Россию, аннулировав его гражданство. Он вернулся в Кыргызстан и продолжил бороться за сыновей из Оша. Теракт в метро Петербурга 3 апреля 2017 года в метро Санкт-Петербурга произошел теракт — погибли 16 человек, включая кыргызстанца Акбаржона Джалилова. Следствие называет его исполнителем теракта. Пострадали около 100 человек. По подозрению в причастности к теракту были задержаны 11 уроженцев Центральной Азии, в том числе братья Азимовы, Аброр и Акрам — их российские власти обвинили в организации теракта. Аброр Азимов утверждал, что его задержали в подмосковье 4 апреля 2017 года, однако официально российское ФСБ объявило о его задержании только 17 апреля. Его брата Акрама официально задержали 19 апреля, но его родственники сообщали, что еще 15 апреля его вывезли из ошской больницы сотрудники ГКНБ Кыргызстана и отправили в Москву. 19 апреля ФСБ выпустило показательное видео, где Акрама Азимова задерживают в одном из поселков Новой Москвы. Родственники Азимова утверждали, что задержание Акрама было «инсценировкой», организованной спецслужбами России. Оба брата неоднократно жаловались на пытки в «секретной тюрьме» ФСБ. Международная правозащитная организация Human Rights Watch тогда призвала Кыргызстан расследовать обстоятельства вывоза Акрама Азимова из Оша в Россию. В организации отмечали, что хоть между Россией и Кыргызстаном существует договор об экстрадиции граждан, которые подозреваются в совершении преступлений, но обе страны подписали Конвенцию ООН против пыток. Она запрещает передачу граждан другому государству, если существует риск применения пыток к этому человеку. 10 декабря 2019 года Второй Западный окружной военный суд признал виновным Аброра Азимова в организации и финансировании теракта и приговорил к пожизненному лишению свободы. Его брат Акрам получил 28 лет колонии строго режима за соучастие в организации теракта. Фигуранты дела по теракту в Петербургском метро на суде. Фото: «Бумага» Остальные 9 обвиняемых также были приговорены к лишению свободы на сроки от 19 до 28 лет. Однако, ни один из обвиняемых так и не признал вину, а журналисты и правозащитники обнаружили, что следствие велось противоречиво, а ко многим фактам возникают вопросы. Читать по теме: 11 человек и странности следствия. В чем обвиняют подозреваемых в организации теракта в метро Санкт-Петербурга

