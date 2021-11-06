Пресс-служба кабинета министров сообщила, что Кыргызстан проводит переговоры о поставке газа из Туркменистана.

Глава кабмина Акылбек Жапаров встретился с зампредседателя правительства Туркменистана Чары Гылыджовым на экономическом форуме «Европейский союз — Центральная Азия» в Бишкеке.

«В контексте энергетического сотрудничества Жапаров отметил важность осуществляемых поставок туркменской электроэнергии в Кыргызстан, наряду с перспективами поставок туркменского природного газа», — отметили в пресс-службе кабмина.

Впервые об импорте природного газа из Туркменистана начали говорить в августе 2021 года. Тогда министры энергетики двух стран подписали соглашение, согласно которому с августа по декабрь 2021 года Туркменистан поставит в Кыргызстан более 500 млн кВтч электроэнергии.

Позже президент Садыр Жапаров на своей конференции заявил, что Туркменистан поставляет в Кыргызстан нефть, газ и электричество.

«Во время визита в Туркменистан я провел переговоры по нефти, газу и электроэнергии. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность президенту Туркменистана. Он предоставляет нам и свет, и газ, и нефть. Сегодня мы уже получаем электричество из Туркменистана. По транзиту газа мы ведем переговоры, о которых я пока не буду говорить. Бензин и дизтопливо уже начали поступать в Ош. Импорт из России тоже продолжается», — сказал он 23 октября.

Кыргызстан импортирует природный газ из России. Российский «Газпром» является монополистом в Кыргызстане.