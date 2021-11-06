В Ошской детской областной больнице мамы и дети спят в коридоре на каменном полу из-за нехватки мест в палатах. Об этом сообщил бывший советник и пресс-секретарь Таалайбека Сарыбашова.

Ошская детская областная больница. Фото: Азамат Абсаттаров

«Эта фотография была сделана в детской областной больнице. Мне тоже пришлось сводить своего ребенка туда. Спасибо врачам. Больных детей много, но они успевают осматривать их. Палаты забиты. Не стоит винить врачей за то, что в коридоре лежат матери и дети. Берегите своих детей!» — написал он на своей странице в фейсбуке.

Ранее в Бишкеке развернули временный стационар для приема детей с ОРВИ и внебольничной пневмонией из-за нехватки мест в городских больницах.

Минздрав прогнозировал, что высокая заболеваемость среди детей до декабря будет только нарастать. В ведомстве назвали это сезонным подъемом острых респираторных болезней.