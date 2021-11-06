Фото: Пресс-служба МЧС

Суд 4 ноября приговорил к году пробационного контроля 18-летнюю девушку, оставившую младенца в уличном туалете Токтогула. Ее признали виновной в «попытке убийства матерью новорожденного ребенка».

*Пробационный надзор применяется в отношении лиц, осужденных за менее тяжкие преступления. Лицо, находящееся на испытательном сроке, не может быть лишено свободы и находится под контролем правоохранительных органов сроком до трех лет.

Спасение ребенка

11 августа этого года сотрудники МЧС спасли новорожденного ребенка, который был найден в уличном туалете во дворе многоэтажного жилого дома в городе Токтогул. В тот же день находке было сообщено в милицию.

Позже правоохранительные органы нашли мать ребенка. В отношении 18-летней матери было начато досудебное производство по статье «Оставление в опасности». Во время следственных мероприятий подозреваемая сообщила, что ее в Бишкеке изнасиловал парень по имени Нурислам.

На судебном заседании обвиняемая полностью признала вину. По ее словам, в те дни она приехала на той к дяде и осталась на несколько дней у своей подруги. А в ночь на 11 августа у нее начались схватки и она родила в туалете.

Допрошенный в качестве свидетеля 59-летний житель дома рассказал, что в тот день примерно в 05:00 утра проснулся, чтобы прочитать намаз. Перед намазом нужно было совершить омовение, поэтому он вышел на улицу в туалет. Когда он подошел ближе, то услышал звуки похожие на мяуканье кошки. Мужчина позвал жену и попытался вытащить «кошку», но в свертке оказался ребенок.

Муж и жена позвали на помощь соседей, но и они не смогли вытащить ребенка. Поэтому им пришлось вызвать спасателей.