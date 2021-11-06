Накануне Бишкекский горсуд рассмотрел дело об убийстве Улана Салянова, брата бывшей главы Генпрокуратуры и министерства юстиции Аиды Саляновой. Прокурор требовал пожизненный срок для убийц, но суд оставил в силе прежнее решение — 15 и 18 лет лишения свободы.

Рассказываем, как семья Салянова сначала боролась за то, чтобы дело о его убийстве расследовали, а после — за пожизненный срок для убийц, надеясь, что так они выдадут заказчика.

Убийство на глазах семьи

Фото: Бакыт Асанов

В ночь на 6 ноября 2017 года, примерно 2:20, в дом Улана Салянова в Бишкеке ворвались «неизвестные лица в масках».

Сначала родственники говорили, что в дом ворвались 4-5 человек в масках и стали требовать деньги — Салянов вступил с ними в перепалку, в результате чего был застрелен. Преступники были одеты в камуфляжную форму и берцы. Позже милиция установила, что нападавших было трое

17-летний сын Салянова во время перестрелки выбежал из дома и сначала родные боялись, что подросток был похищен.

Чинара Салянова, сестра погибшего, сказала изданию 24.kg, что преступники ничего не взяли из дома. По её словам, Салянова застрелили после того, как один из нападавших приставил пистолет к виску его сына.

По информации милиции, нападавшие скрылись на минивэне белого цвета.

Адвокат на тот момент депутатки Аиды Саляновой Улан Джумаков сразу связал убийство ее брата с ее работой на посту генерального прокурора и призвал власти Кыргызстана и ГКНБ обеспечить женщину охраной.

Сама Аида Салянова считала, что преступление «политическое».

Дядя убитого Карыбек Салянов сказал в интервью изданию «Азаттык», что у его племянника не было врагов. Убитый чинил машины на станции техобслуживания и этим зарабатывал на жизнь.

Основная версия следствия — разбой

Фото: Бакыт Асанов

Следствие не видело политического следа в убийстве Улана Салянова, считая, что основная причина его убийства — это разбой.

Милиционеры задержали 28 декабря основного подозреваемого в убийстве Улана Салянова и считали, что он был организатором преступления. При задержании у него обнаружили пистолет «Макарова» с тремя магазинами патронов.

17 января задержали второго подозреваемого — он находился в Москве.

Убийство раскрыто

В апреле 2018 года МВД сообщило, что дело об убийстве раскрыто.

«Данное преступление раскрыто, двое задержаны, вопрос экстрадиции третьего уже решен. […] А все вещественные доказательства, оружие, мотивы — все это установлено следственным путем. Подробно рассказать вам не могу, идет следствие, но преступление раскрыто», — сказал занимавший тогда пост главы МВД Улан Исраилов.

Аида Салянова была не согласна с версией МВД и сообщала о пробелах в расследовании.

Организация убийства

Уже в 2019 году Аида Салянова заявила, что экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев связан с организатором убийства ее брата Улана Салянова.

Она утверждала, что «точно знает» о том, как Сегизбаев поддерживал организатора убийства. Она хотела, чтобы Сегизбаева и бывшего президента Алмазбека Атамбаева допросили на суде по убийству ее брата.

Приговор

В ноябре 2020 года Первомайский райсуд вынес приговор, с которым семья Салянова не согласилась. Гособвинение потребовало пожизненного заключения, но судья решил иначе.

Хотя ранее МВД говорило о трех задержанных, да и о трех нападавших, на суде было два подозреваемых — Эрмек Осмонкулов и Асанэмир Абыкулов.

Осмонкулов получил 18 лет лишения свободы, а Абыкулов — 15 лет. Родственники покойного сочли, что приговор слишком мягкий. Аида Салянова заявила, что покровители преступников или неизвестный заказчик смогут вытащить их из тюрьмы. Тогда же семья погибшего пообещала, что обжалует приговор.

5 ноября 2021 года Аида Салянова раскритиковала решение Первомайского райсуда на заседании Бишкекского горсуда.

Она считала, что суд первой инстанции явно был на стороне подсудимых, которых признали виновными за «убийство с целью разбоя» — но убийцы ничего не брали.

«Они ничего не украли, даже мобильные телефоны. Какой это разбой? Эти люди шли на преступление с пистолетами-хомутами. Следствие и суд указывают на произошедшее, как случайное убийство, случайное нападение. Но не слишком ли много случайностей?» — сказала Салянова.

Прокурор снова требовал пожизненного лишения свободы. Однако его версия отличалась от версии семьи, которая видела в убийстве Улана Салянова политический след и хотела найти заказчика. По мнению прокурора, обвиняемые пошли на преступление с целью наживы.

Суд оставил в силе прежнее решение — 15 и 18 лет лишения свободы.