Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на экономическом форуме «Европейский союз – Центральная Азия» в Бишкеке сообщил, что в 2022 году откроется прямой рейс «Бишкек — Будапешт». По его словам, рейс будет выполняться два раза в неделю лоукостером Wizzart. Кроме этого, венгерского министра принял президент Садыр Жапаров. Сийярто на встрече с ним добавил, что венгерская сторона решила признать паспорта о вакцинации граждан Кыргызстана. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и Садыр Жапаров. Фото: Пресс-служба МИД «Так, привитые кыргызстанцы смогут беспрепятственно заезжать и посещать Венгрию», — заявили в пресс-службе МИД. Также Сийярто добавил, что за последние годы Венгрия обеспечила бесплатное обучение для 540 студентов из стран Центральной Азии. По данным МИД, он отметил необходимость наращивания двустороннего сотрудничества не только с вузами, но и в начальном и среднем образовании. По теме: В Венгрии учреждено посольство Кыргызстана

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!