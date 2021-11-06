Республиканский штаб сообщил, что за сутки скончались два пациента с COVID-19. Оба не были вакцинированы. Всего за время пандемии минздрав зарегистрировал 2 683 смерти из-за коронавирусной инфекции.

По данным штаба, за сутки COVID-19 подтвердился у 96 человек.

Бишкек — 41;

Чуйская область — 24;

Иссык-Кульская область — 14

Джалал-Абадская область — 6;

Баткенская область — 4;

Таласская область — 3;

Ошская область — 2;

Нарынская область — 2.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 181 764 случая заражения коронавирусом.

Кроме этого, на 6 ноября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 616 пациентов. Еще 835 человек находятся на амбулаторном лечении.

По данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 83 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 176 108 человек.