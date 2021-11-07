В Сербии продолжается чемпионат мира по борьбе среди спортсменов не старше 23 лет. Борец вольного стиля Бекболот Мырназар уулу в ночь с 6 на 7 ноября завоевал серебро на этом турнире.
Кыргызстанец выступает в весовой категории до 57 кг. В финале он уступил азербайджанцу Алиаббасу Рзазаде с минимальным счётом 6:7.
На турнире Мырназар уулу одержал три разгромных победы над своими соперниками с общим счётом 27:0.
Серебро Бекболота Мырназар уулу — это уже вторая медаль для кыргызских борцов на этом чемпионате мира U-23. До этого золото завоевала Айпери Медет кызы, которая выступает в весовой категории до 76 кг.