В Сербии продолжается чемпионат мира по борьбе среди спортсменов не старше 23 лет. Борец вольного стиля Бекболот Мырназар уулу в ночь с 6 на 7 ноября завоевал серебро на этом турнире.

Бекболот Мырназар уулу с медалью. Скриншот с трансляции

Кыргызстанец выступает в весовой категории до 57 кг. В финале он уступил азербайджанцу Алиаббасу Рзазаде с минимальным счётом 6:7.

A four-point move gave Aliabbas RZAZADE 🇦🇿 a 6-4 lead.



Bekbolot MYRZANAZAR UULU 🇰🇬 scored 2 in the dying moment to make it 6-6.



But the 4-point move remains the difference as Rzazade become the U23 world champion! #WrestleBelgrade pic.twitter.com/DJoZuKAm1u — United World Wrestling (@wrestling) November 6, 2021

На турнире Мырназар уулу одержал три разгромных победы над своими соперниками с общим счётом 27:0.

Серебро Бекболота Мырназар уулу — это уже вторая медаль для кыргызских борцов на этом чемпионате мира U-23. До этого золото завоевала Айпери Медет кызы, которая выступает в весовой категории до 76 кг.