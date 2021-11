Друзья кыргызстанца, избитого российскими полицейскими, заявили, что он не оказывал сопротивление правоохранителям. Они записали видео, которое на своей странице опубликовал блогер Ринат Усупбаев. По словам двух парней на видео, они были рядом при задержании 21-летнего кыргызстанца в Москве. Инцидент произошел 2 ноября. Осторожно! Это видео содержит сцены насилия и не рекомендуется смотреть впечатлительным людям. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rinat Usupbaev (@rinat_usupbaev) «Сотрудники полиции остановили машину нашего друга на обочине и потребовали документы. Друг предоставил им документы без сопротивления. Они проверили документы и заявили, что им необходимо пройти в отделение. На что наш друг попросил у них разрешения позвонить своему начальнику и передать ему ключи от автомобиля, но полицейские были против этого, якобы у них не было времени. После этого друга избили и доставили в полицейский участок. Там его насильно заставили подписать несколько бумаг», — рассказали они. Они добавили, что такие случаи в России происходят очень часто, но остаются в тени из-за равнодушия кыргызского посольства. Что произошло? 2 ноября этого года в Хорошевском районе Москвы полицейские задержали 21-летнего гражданина Кыргызстана, применив физическую силу. В соцсетях начало распространяться видео инцидента, на котором видно, как сотрудник полиции ударил парня в лицо. Кыргызстанца повалили на землю, силой надели наручники и потащили по земле к служебной машине. На кадрах видео видна кровь на асфальте. На следующий день посольство Кыргызстана в России направило ноту в МИД РФ по факту «применения физической силы» в отношении кыргызстанца со стороны российских полицейских. ​​Кроме этого, посольство направило обращения в МВД и Следственный комитет. «Выражена просьба обеспечить объективное и всестороннее расследование инцидента, дать правовую оценку действиям сотрудников полиции ОМВД России по Хорошевскому району Москвы», — сообщили в диппредставительстве. Действия посольства прокомментировала защитница мигрантов Валентина Чупик. «Посольство Кыргызстана, наконец, решило вступиться за своего гражданина», — написала она на своей странице в фейсбуке. Ранее она не раз просила кыргызское посольство помочь кыргызстанцам, которым она помогала — в том числе в случае с Махбурат Эмилбаевой. На нее сначала напали полицейские, а после того, как она подала в суд на них, сотрудники полиции ее похитили прямо с работы. Читать по теме: «Прошу помощи, похищена полицейскими». Российская правозащитница Валентина Чупик сообщила о незаконном задержании кыргызстанки По информации МИД Кыргызстана, в трудовой миграции за рубежом находится более 750 тысяч кыргызстанцев. По неофициальным же данным, это число более 1 млн. Большая часть из них находится в трудовой миграции в России.

