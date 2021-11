Борец вольного стиля Эрназар Акматалиев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по борьбе среди спортсменов не старше 23 лет (U-23), который проходит в Сербии. Он стал чемпионом мира. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФЕДЕРАЦИЯ БОРЬБЫ КР 🇰🇬 (@kyrgyzstan_wrestling_official) Кыргызстанец выступает в весовой категории до 70 кг. В финале он с разгромным счётом 10:2 победил Вазгена Теваняна из Армении. Судья объявляет Эрназара Акматалиева победителем схватки. Скриншот с трансляции Эрназар Акматалиев с медаль. Скриншот с трансляции На турнире Акматалиев одержал три разгромных победы над своими соперниками. Месяц назад на взрослом Чемпионате мира по борьбе в Осло Эрназар Акматалиев завоевал серебро. Это уже второе золото для кыргызских борцов на этом чемпионате мира U-23. Всего же они завоевали уже три медали на этом турнире. До этого чемпионкой мира стала Айпери Медет кызы, которая выступает в весовой категории до 76 кг. Также на этом турнире Бекболот Мырзаназар уулу завоевал серебро. Он выступает в весовой категории до 57 кг.

