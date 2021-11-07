Республиканский штаб сообщил, что за сутки скончались три пациента с COVID-19. Все они не были вакцинированы.

Всего за время пандемии минздрав зарегистрировал 2 686 смертей из-за коронавирусной инфекции.

По данным штаба, за сутки COVID-19 подтвердился у 66 человек.

Бишкек — 21;

Иссык-Кульская область — 15;

Ошская область — 9;

Джалал-Абадская область — 8;

Чуйская область — 5;

Таласская область — 5;

Баткенская область — 1;

Нарынская область — 1;

Ош — 1.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 181 830 случаев заражения коронавирусом.

Кроме этого, на 7 ноября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 606 пациентов. Еще 829 человек находятся на амбулаторном лечении.

По данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 77 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 176 185 человек.