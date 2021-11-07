Республиканский штаб сообщил, что за сутки скончались три пациента с COVID-19. Все они не были вакцинированы.
Всего за время пандемии минздрав зарегистрировал 2 686 смертей из-за коронавирусной инфекции.
По данным штаба, за сутки COVID-19 подтвердился у 66 человек.
- Бишкек — 21;
- Иссык-Кульская область — 15;
- Ошская область — 9;
- Джалал-Абадская область — 8;
- Чуйская область — 5;
- Таласская область — 5;
- Баткенская область — 1;
- Нарынская область — 1;
- Ош — 1.
По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 181 830 случаев заражения коронавирусом.
Кроме этого, на 7 ноября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 606 пациентов. Еще 829 человек находятся на амбулаторном лечении.
По данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 77 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 176 185 человек.