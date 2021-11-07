Фото: Пешком

В Верховном суде 2 ноября состоялось второе слушание по делу о незаконности приватизации здания Планетария. Активисты и ОФ «Наше право» требовали признать приватизацию планетария и его территории возле кинотеатра «Россия» в 1995 году незаконной.

Однако суд оставил в силе решение Административного суда, который ранее отказал заявителям в удовлетворении иска к Фонду госимущества (ФУГИ) о незаконности приватизации.

Решение Верховного суда обжалованию не подлежит.

Кому принадлежит здание?

Здание планетария

По данным инициативной группы «Бишкекский планетарий», ФУГИ продал планетарий в частные руки в 1995 году, а сейчас он принадлежит детям покойного депутата Чыныбая Турсунбекова. Но здание так и остается в заброшенном состоянии.

В июне 2019 года активисты вместе с фондом «Наше право» обратились в суд с иском о незаконной продаже планетария — это позволило наложить арест на здание, и его нельзя было сносить.

Что говорят активисты?

Член инициативной группы «Бишкекский планетарий» Бектур на своей странице в фейсбуке написал, что активисты в течение 5 лет делали «всё возможное», чтобы сохранить здание планетария.

«Это уникальное здание скорее всего снесут, владельцы изъявили желание построить там гостиничный комплекс. А мы хотели, чтобы именно в этом здании сохранился Планетарий, чтобы люди ходили туда смотреть на цифровое звездное небо, чтобы детям преподавали уроки астрономии, чтобы кыргызстанцы изучали космос!

Представьте, среди больших торговых центров и элитных многоэтажек, в нашем родном Бишкеке снова открылся бы маленький Планетарий, ну, тот самый, куда школьников водили показать планеты. Ну, тот самый, с Цейсовским проектором и макетом реального спутника на потолке. Ну, тот самый, куда когда-то в юности ходили наши родители. Классно было бы, да? Прям очень классно», — пишет Бектур.

Активисты считают важным реконструкцию планетария, потому что в Бишкеке катастрофически мало общественных пространств, особенно научно-просветительских.

По словам активистов, судебный процесс по этому делу не был продуктивным, полноценных слушаний не было. Они также отмечали, что юристы ФУГИ часто не приходили на слушания, и заседания постоянно откладывали.

Что говорят владельцы здания?

Айдай Турсунбекова

По словам владелицы здания Айдай Турсунбековой, дочери покойного спикера парламента Чыныбая Турсунбекова, они законно приобрели здание, которое пустовало много лет до этого.

«Мы являемся аж шестыми по счету владельцами, купившими его у другого частного лица. Здесь очень важно отметить, что в 2010 году мы купили не планетарий, а именно нежилое помещение, которое находилось в аварийном состоянии», — говорит она.

Она также отметила, что они обращались к активистам и в мэрию с предложением реконструировать здание планетария, однако никто им не ответил.

«После того, как на горизонте появились активисты ОФ “Наше право” с требованием “вернуть детям планетарий”, мы стали изучать специфику подобных объектов. Несколько компаний подготовили для нас соответствующие презентации. Мы действительно загорелись этой идеей, ведь дети получили бы возможность изучать астрономические тела, а студенты смогли бы, используя возможности мультимедиа, познавать, например, анатомию человека – современные технологии это позволяют. О нашем решении мы проинформировали и молодежных активистов. Но они нам заявили, что нашли инвесторов, которые построят планетарий», — заявила она.

Она считает, что инициатива активистов напоминает рейдерский захват.

«Хорошо, они нашли инвесторов, так почему эти инвесторы должны построить планетарий на участке, принадлежащем нам? Мы тоже готовы построить планетарий. Так почему же эти активисты хотят, чтобы планетарий строил инвестор, которых нашли они?

Кстати, когда мы пригласили членов ОФ «Наше право», чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, они отказались», — сказала Турсунбекова.

Что говорят в ФУГИ?

Лекторки планетария

В Фонде госимущества «Клоопу» подтвердили, что здание планетария было приватизировано в 1995 году. Ещё весной 2020 года в ответе на запрос ведомство сообщало, что считает передачу в частные руки неправильной.

«В настоящее время ФУГИ считает, что приватизация здания планетария была неправильной, и возврат данного объекта, как социального объекта необходим. Но окончательно решение принимает суд», — сообщали в Фонде.

В Управлении муниципального имущества при мэрии Бишкека отмечали, что ведомство будет обязано занести планетарий в реестр муниципальной собственности и передать его в ведение муниципальных служб, если суд вынесет решение о возвращении планетария городу.

Что говорят в Верховном суде?

В пресс-службе Верховного суда «Клоопу» сообщили, что судебная коллегия оставила в силе решение Административного суда и считает его обоснованным, так как здание планетария не является памятником истории и архитектуры. Коллегия также посчитала, что личные права заявителей ОФ «Наше право» и активистов не были нарушены.

Внутри планетария

«Соистцы Турдубекова Ж.Т. и Элебесов Б.Д., учитывая их возраст [1993 года рождения], не могли посещать Планетарий в целях получения дополнительных знаний по астрономии, космонавтике и наукам о Земле, то есть их права и законные интересы не могли быть нарушены оспариваемым актом.

Между тем, в суд с подобным иском в защиту прав, свобод и охраняемых законом интересов неопределенного круга лиц, государства либо общественных интересов имеющие на это право государственные органы, органы местного самоуправления, или прокурор не обращались», — сообщили в Верховном суде.

Фрунзенский планетарий открыли в 1974 году на средства из госбюджета — из Германии привезли новейшее оборудование. По некоторым данным, с 1974-го по 1982 год планетарий посетили около 607 тысяч человек.