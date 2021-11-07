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В Бишкеке произошла авария с участием маршрутки. Один человек погиб, 15 пассажиров получили различные травмы.

По данным пресс-службы УОБДД Чуйской области, в районе объездной дороги и улицы Алма-Атинская пассажирский бус столкнулся с минивэном Honda Odyssey.

Ранее сообщалось, что погибли двое. Позже в УОБДД уточнили, что погиб один человек — водитель маршрутки. Ему было 27 лет.

По словам очевидцев, маршрутка, заполненная пассажирами двигалась по обочине дороги, когда со второстепенной улицы выехал Honda Odyssey. Бус протаранил легковой автомобиль, а потом врезался в столб и перевернулся.