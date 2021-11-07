Фото: Султан Досалиев

В Кемине пациентов готова принимать мобильная клиника. Это восемь трейлеров для большегрузов. В этих трейлерах есть спальня, кухня, туалет и душевая — все для удобства работающих там медиков.

В трейлерах мобильных клиник также установлены томограф, аппарат УЗИ, рентген, оборудование для проведения анализов и даже хирургическое отделение. В течение пяти лет мобильная клиника посетит все регионы Кыргызстана, бесплатно предоставляя медпомощь.

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