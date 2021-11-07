Президент Садыр Жапаров поздравил журналистов с Днем информации и печати. Он отметил, что трудно продвигать страну вперед, если события и проблемы в обществе будут замалчиваться.

«Выступая в качестве своеобразного моста между государственными органами и народом, средства массовой информации вносят свой неповторимый вклад в свободу, демократию и открытость нашей страны», — сказал президент в своем обращении.

Садыр Жапаров на пресс-конференции. Фото: Пресс-служба администрации президента

Жапаров уверен, что журналисты и власть вместе будут работать над продвижением Кыргызстана в международном сообществе, повышением её престижа, популяризацией достижений и успехов страны по всему миру.

«Пусть ваше перо будет острым и беспристрастным, а каждая информация создана творческим порывом и направлена на благо и развитие нашей страны. Пусть будет много в Кыргызстане свободомыслящих и объективных журналистов!» — сказал глава государства.

До праздника президент встретился с главными редакторами кыргызских СМИ и пообещал не подавать в суд на журналистов.

«Пишите, что хотите. Я и кабмин не будут ни на кого подавать в суд. Я ответственен за кабмин», — сказал Жапаров.

Однако до этого он не раз заявлял, что некоторые СМИ освещают информацию неправильно и искажают его слова. В одном из своих выступлений Жапаров раскритиковал радио «Азаттык» и вскоре после этого его сторонники начали угрожать журналистам, а фейки пытались дискредитировать работу некоторых СМИ.

День информации и печати отмечается каждый год 7 ноября, начиная с 1993 года. Это профессиональный праздник всех представителей СМИ. В этот день в 1924 году вышел первый номер газеты «Эркин-Тоо» на кыргызском языке.

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