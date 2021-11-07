Президент Садыр Жапаров, открывая мобильную клинику в Кемине, выступил перед местными жителями и говорил о повышении тарифов и проблемах в энергоотрасли.

Он сказал, что проблемы энергетики и нехватки накопились за 30 лет, и он поручил не ограничивать энергопотребление и не увеличивать тарифы на электроэнергию для населения.

По словам Жапарова, тарифы не повысят, пока не будут увеличены пенсии, пособия и зарплаты. А энергокризис будет побежден к 2025 году, потому что в стране строят несколько ГЭС.

Энергокризис

Об энергокризисе в Кыргызстане говорят не первый год. При Курманбеке Бакиеве, втором свергнутом президенте, в стране были постоянными веерные отключения света. При Атамбаеве, Жээнбекове и Жапарове представители энергосектора постоянно говорили об энергокризисе, но обещали не допускать веерных отключений. Хотя свет все равно периодически отключают.

Например, председатель правления Нацэнергохолдинга Таалайбек Байгазиев 3 ноября призвал граждан экономить электроэнергию, и хотя пообещал, что веерные отключения «не планируются», жаловался на низкий объем воды в Токтогульском водохранилище.

Кыргызстан столкнулся с самым масштабным за последние годы энергетическим кризисом. Среди основных причин власти называют период маловодья в регионе. Из-за него в Токтогульском водохранилище, которое обеспечивает страну электроэнергией на 40-50%, наблюдается низкий уровень воды.

Из-за этого власти и энергетики начали призывать кыргызстанцев «разумно потреблять электроэнергию» и по возможности отапливать дома альтернативными источниками энергии, такими как уголь или газ. Однако, уголь сейчас стоит дороже, чем в прошлом году.

Кроме просьб к населению, власти Кыргызстана начали импортировать электроэнергию из соседних стран, чтобы успешно пройти осенне-зимний период.

Например, кабмин сообщил, что Кыргызстан проводит переговоры о поставке газа из Туркменистана. Кроме того, министры энергетики двух стран уже подписали соглашение, согласно которому с августа по декабрь 2021 года Туркменистан поставит в Кыргызстан более 500 млн кВтч электроэнергии.