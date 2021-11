В Бишкеке утром 7 ноября загорелся завод по производству пластика «Ак-Тилек». В МЧС сообщили, что при пожаре пострадали восемь человек, двое госпитализированы. По данным министерства, завод находится на улице Курманжан Датка в Свердловском районе. На место пожара прибыли пять пожарных расчетов, спасатели и медики. Один из тех, кто помогал тушить пожар, упал со второго этажа и повредил позвоночник. Часть пострадавших отравились угарным газом. Пожар удалось локализовать в 12:21. По предварительным данным, сгорело около 1000 квадратных метров. Фото: Пресс-служба МЧС.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!