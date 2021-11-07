Президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днями истории и памяти предков. Его обращение опубликовала пресс-служба администрации президента.

Садыр Жапаров. Фото: Пресс-служба администрации президента

Он назвал национально-освободительную борьбу 1916 года и Великую Октябрьскую социалистическую революцию 7 ноября 1917 года судьбоносными событиями, «которые привели к подлинному возрождению кыргызской государственности».

Жапаров отметил, что «сохранить нашу чудесную землю, не потеряв ни пяди, и бережно передать ее следующим поколениям — это наш священный долг».

«И с почтением отдавая дань памяти и уважения славному пути, пройденному нашим народом, а также воздавая должное тому, что свершили мы сами, следует вынести верные уроки и наметить высокие цели на будущее», — заявил президент.

По его словам, нам есть кем и чем гордиться в прошлом и настоящем.

«Давайте же проникнемся мудростью веков, заложенной в бессмертной истине “Не бывает народа без истории, как не бывает древа без корней”, — и как наследники великих предков восславим нашу историю!» — заключил Жапаров.

«Воздать должное тому, что свершили мы сами»

Садыр Жапаров уже успел стать частью новейшей истории Кыргызстана. Он пришел к власти на волне массовых протестов в стране, начавшихся из-за многочисленных нарушений на парламентских выборах в 2020 году.

До этого он со своими соратниками Камчыбеком Ташиевым и Талантом Мамытов уже вошли в историю как депутаты, которые пытались перелезть через забор Белого дома.

Жапаров, Ташиев и Мамытов перелезают через забор в 2012 году. Фото: АКИpress

После октябрьский событий 2020 года о Жапарове писали мировые СМИ, потому что он стал главой государства сразу, как только его освободили из колонии.

Кроме этого, Жапаров, придя к власти, в ускоренном темпе поменял Конституцию и сделал Кыргызстан президентской страной, где вся власть сосредоточена у одного человека.

Что за день истории и памяти предков?

Дни истории и памяти предков появились в Кыргызстане по инициативе экс-президента Алмазбека Атамбаева. Он объяснил свое решение тем, что Кыргызстану нужно «объективно переоценить события 1916 года, Февральскую и Октябрьскую революции».

По мнению Алмазбека Атамбаева, национально-освободительное восстание 1916 года и последовавшая за ней Октябрьская революция — это два важных для истории Кыргызстана события, которые стали почвой для обретения кыргызской государственности.