Бишкек 7 ноября возглавил международный рейтинг городов мира по уровню загрязнённости воздуха IQ Air — показатель качества воздуха (AQI) в столице достиг 269 единиц.

На втором месте по уровню загрязнению воздуха оказалась столица Индии — Дели, там AQI достиг 203 единиц.

Индекс качества воздуха — или air quality index (AQI) — это показатель, который отображает, насколько чист или загрязнен воздух в определенной местности. Шкала изменяется от 0 до 500 единиц и делится на шесть категорий: от хорошего до опасного. Чем выше значение индекса, тем выше уровень загрязненности воздуха и наоборот. AQI, как и погода, меняется изо дня в день, и даже из часа в час.

На 8 ноября Бишкек остаётся в списке стран, возглавляющих мировой рейтинг по уровню загрязнённости воздуха. Показатель в 220 единиц показывает, что воздух в столице «очень вредный».

Бишкек не раз оказывался на первой строчке рейтинга по загрязненности воздуха среди всех городов мира. Проблема загрязненности воздуха в столице активно обсуждается с 2017 года, когда смог стал видимым для жителей города. Хотя о том, что в воздухе в Бишкеке превышено количество вредных частиц, сообщали задолго до этого — больше десяти лет назад.

Власти считают одной из основных причин загрязнения воздуха в Бишкеке — выхлопные газы от транспорта.

Также загрязняет воздух частный сектор, жители которого отапливают дома углем и не устанавливают фильтры в дымоходах. Зачастую особенно плохой воздух вечером, когда люди возвращаются с работы на автомобилях и отапливают свои дома углем.

Экологи утверждают, что на качество воздуха также влияют и выбросы с ТЭЦ Бишкека, которая обеспечивает теплом многоквартирные дома. Однако власти заявляют, что на теплоцентрали стоят мощные фильтры, которые очищает выбросы твердых частиц на 97 процентов.

Несмотря на ежегодную актуальность проблемы смога, столичные власти и правительство не принимали конкретных мер для решения проблемы.

От признания проблемы загрязненного воздуха до её решения правительству может понадобиться не один десяток лет. А пока жителям столицы остается поджидать конкретного часа для безопасной прогулки на открытом воздухе, носить респираторные маски и закупаться очистителями воздуха.

Заглавное фото: Павел Исаенко

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