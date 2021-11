Скриншот с видео Facebook Мимозы Жанибек кызы Партия «Бутун Кыргызстан» провела встречу в селе Гульча Алайского района в одной из местных школ. МВД проведет проверку данной информации. Об этом сообщила группа оперативного реагирования ЦИК. Видео: Facebook Мимоза Жанибек кызы Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись, где девушки в национальных костюмах встречали лидера партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова в Гульче. На встрече были замечены также нескольких молодых людей в шарфах и с флагами с логотипом партии. ЦИК отметила, что статья 28 закона о выборах запрещает агитацию в школьных зданиях. Они также заявили, что закон не разрешает вовлечение несовершеннолетних в агитацию. «Поэтому стоить проверить факт использования админресурса со стороны руководства школы», — говорится в сообщении группы по оперативному реагированию ЦИК. Представитель партии «Бутун Кыргызстан» Замир Шамшидин уулу сообщил «Клоопко», что встреча с избирателями прошла в доме культуры села Гульча. Однако информации об участии на мероприятии учеников у него не было. Как сообщил заместитель полномочного представителя президента в Ошской области Данияр Жаныбаев, о происшествии сообщили акиму Алайского района, главе Гульчинского айыл окмоту и правоохранительным органам. Они все проинструктированы и получили задание разобраться в сложившейся ситуации. Жаныбаев заверил, если нарушения подтвердятся, то «независимо от занимаемой должности, любой руководитель будет наказан». Ранее стало известно о том, что преподаватели ОшГУ привели своих студентов на агитационное мероприятие партии «Азаттык». По данному факту ГОВД Оша было начато досудебное производство по статье «Использование административного ресурса». Во время следственных мероприятий стало известно, что все студенты, которые присутствовали на мероприятии были несовершеннолетними. Милиция Оша провела расследование в течение трех дней и передала дело в суд. Парламентские выборы назначены на 28 ноября. По новой Конституции выборы пройдут по смешанной системе — 54 депутата будут избираться по партийным спискам, 36 депутатов по одномандатным округам. Кандидаты от партий будут избираться по открытым спискам. Читать по теме:

