Депутатка Наталья Никитенко на своей странице в фейсбук раскритиковала власти из-за введения лимитов на использование электроэнергии для населения. Она привела примеры, где написала, что из-за ограничений электроэнергии, на рынке «Дордой» тысячи продавцов сидят без электричества. «Из-за отключения света ребёнок, который был на аппарате, попал в реанимацию. И это перед выборами. Что будет после, когда голоса избирателей не будут нужны, и когда придут реальные морозы?» — задалась вопросом Никитенко. Она добавила, что правительству самому нужно начать экономить, ликвидировав «бюрократические аппараты» и посредников. «Прекратите аферы с ТЭЦ, и давайте думать прежде всего о своём народе, а потом о соседях. Давайте прекратим обманывать народ, и давайте дадим заниматься делом честным профессионалам», — написала она. О том, что «Северэлектро» ввело лимит на мощности потребления электроэнергии на счетчиках стало известно 7 ноября. В компании пояснили, что лимит ввели «в целях рационального использования водно-энергетических ресурсов и соблюдения установленных лимитов потребления». Для абонентов с однофазным вводом лимит установлен до 5 кВт согласно, а для абонентов с трехфазным вводом лимит установлен до 10 кВт. Когда лимиты перестанут действовать — неизвестно. При этом еще в июне 2021 года глава минэнерго Доскул Бекмурзаев заявил, что в Кыргызстане нет энергетического кризиса. Кроме этого президент Садыр Жапаров также давал поручение «не ограничивать энергопотребление и не увеличивать тарифы на электроэнергию для населения».

