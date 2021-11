Общественный фонд «Клооп Медиа» 8 ноября подал иск в административный суд Бишкека в отношении Центризбиркома. Ранее ЦИК отказала фонду в праве наблюдать за предстоящими парламентскими выборами, которые пройдут 28 ноября. Такое решение Центризбирком принял ещё 5 ноября, но «Клоопу» об этом стало известно только 8 ноября. В ЦИК при принятии этого решения сослались на конституционный закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» и положение о порядке регистрации наблюдателей на выборах. В них якобы говорится, что наблюдать за выборами вправе только те организации, у которых это указано в уставе. «Клооп Медиа» считает, что обоснование Центризбиркома противоречит закону о выборах. Так, в положение о порядке регистрации наблюдателей на выборах говорится, что «некоммерческие организации, специализирующиеся по вопросам избирательного законодательства и выборов, а также в области защиты прав человека, вправе в порядке, установленном своими уставами, принять решение об участии в наблюдении за выборами и/или за референдумом и направлении своих общественных наблюдателей». По словам юристки Клоопа Фатимы Якупбаевой, это норма появилась в положении только 5 сентября этого года. «[Закон о выборах] не устанавливает подобный критерий, как “специализация” […] Таким образом, Конституционный закон не устанавливает критериев уставной деятельности общественных наблюдателей», — отмечается в иске. Кроме того, в иске указано, что конституционный закон о выборах имеет «более высокую юридическую силу» по сравнению с положением о порядке регистрации наблюдателей на выборах. Иск «Клооп Медиа» в административный суд Бишкека Читать по теме: ЦИК отказала «Клоопу» в наблюдении за парламентскими выборами Наблюдатели «Клоопа» Начиная с осени 2020 года, «Клооп» наблюдал за четырьмя выборами и двумя референдумами. На апрельских выборах в горкенеши наши наблюдатели зафиксировали более 800 нарушений, а юристы подали 192 жалобы на избирательные комиссии. В целом, наблюдательная кампания «Клоопа» стала самой массовой в стране — в апреле, например, от «Клоопа» за выборами наблюдали почти 3 тысячи человек по всему Кыргызстану. Наблюдатели «Клоопа» в одном из избирательных участков во время парламентских выборов 2020 года. Фото: «Клооп» «Клооп» был автором одной трети всех поданных в апреле жалоб. Всего ЦИК тогда зарегистрировала более 500 жалоб — они также поступали от общественных организаций, политических партий, кандидатов в депутаты и граждан. После апрельских выборов дата-отдел «Клоопа» также проанализировал все нарушения, которые происходили на участках, и опубликовал серию материалов о том, что было не так с выборами в местные кенеши и референдумами по изменению Конституции. Например, журналисты выяснили, что ЦИК довольно часто избирательно реагирует на нарушения в период агитации — на какие-то мелкие нарушения реагирует, а серьёзное оставляет без внимания. Кроме того, дата-отдел «Клоопа» выяснил, что некоторые участковые комиссии переписывали протоколы после окончания голосования. Читать по теме: Домкомы-политологи и двуликий Центризбирком. Как «Клооп» анализировал данные о выборах и что обнаружил?

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!