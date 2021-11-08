Центризбирком не допустил «Клооп» к наблюдению за выборами. Мы могли ожидать, что такое произойдёт, но в Кыргызстане ты никогда не знаешь, в каком месте власть проявит свои авторитарные стороны, поэтому все равно очень неприятно (и это мягко сказано).

Автор колонки: Бектур Искендер, со-основатель Kloop.kg.

Объяснение у ЦИКа очень смешное: в уставе фонда «Клооп Медиа» не указана «деятельность по вопросам избирательного законодательства и выборов, а также в области защиты прав человека».

Кроме того, как считает ЦИК, за выборами могут наблюдать только «организации, специализирующиеся по вопросам избирательного законодательства и выборов, а также в области защиты прав человека».

Почему аргументы ЦИКа нелепы?

Во-первых, один из базовых принципов права, которого придерживается и Кыргызстан, заключается в том, что разрешено делать всё, что не запрещено. Да, в уставе «Клооп Медиа» не упоминается наблюдение за выборами и защита прав человека. Ну и что?

Устав «Клооп Медиа» этого и не запрещает! Нет такого пункта у нас в уставе, в котором мы сами себя ограничили бы и написали бы, что наш фонд не может заниматься наблюдением за выборами и защитой прав человека.

Более того, пункт 2.5 нашего устава оставляет как раз пространство для расширения нашей деятельности — он гласит, что «Клооп Медиа» может заниматься на территории Кыргызской Республики любой деятельностью, которая не противоречит законодательству.

Любой! То есть, наблюдением за выборами тоже.

Во-вторых, мы де-факто уже больше года являемся организацией, которая специализируется по вопросам выборов. Это признавала сама Центральная избирательная комиссия: она в прошлом выдавала нам аккредитацию на наблюдение, принимала наши многочисленные жалобы и в целом вела с нами коммуникацию, как с организацией, которая наблюдает за выборами.

Фото: Даниль Усманов / Kloop.kg

С какого перепугу мы вдруг перестали на этом специализироваться?

Почему наше наблюдение так важно?

Наблюдение «Клоопа» за выборами стало за последний год поистине народным. Даже когда в октябре 2020 года мы отправили на парламентские выборы 300 наблюдателей, это было впечатляющей цифрой.

Но уже на январских выборах в нашей команде было больше 1400 человек, а на апрельском референдуме и местных выборах мы достигли грандиозных масштабов с более чем 2800 наблюдателями.

Никто никогда в Кыргызстане, пожалуй, не наблюдал за выборами с таким размахом. Только на апрельских выборах наши наблюдатели зафиксировали 840 нарушений, на основе которых наши юристы затем подали 199 жалоб, и 91 одну из них ЦИК удовлетворил полностью или частично.

Нарушения, которые нашли наблюдатели «Клоопа» за выборами в апреле 2021 года. Скриншот с сайта Kloop.kg

(И снова же, ещё совсем недавно ЦИК принимал и удовлетворял наши жалобы в таком огромном количестве, а теперь мы вдруг не специализируемся на вопросе выборов? Видите, как Центризбирком противоречит самому себе?)

С тех пор, как мы начали заниматься наблюдением, мы всегда получали огромное количество заявок от желающих присоединиться к нам — у граждан Кыргызстана есть спрос на то, чтобы пресекать нарушения со стороны властей.

Вообще, в Кыргызстане все органы всех ветвей власти нуждаются в постоянной такой проверке со стороны населения. Люди по умолчанию не доверяют власти и неспроста — столько раз она себя дискредитировала.

Действия Центризбиркома в очередной раз доказывают, что смена власти в прошлом году была лишь сменой декораций. Ничего не изменилось. И неважно, кто в стране называется президентом, Садыр ли Жапаров или ещё какой-то другой ноунэйм; неважно, как там называется правительство и сколько у нас курултаев и парламентов; тактика власти осталась прежней — спрятать все свои грязные дела подальше от общества при помощи бюрократической клоунады.

Для нас огромная честь, что ЦИК отказал нам в наблюдении — это как же мы напугали жуликов и коррупционеров Кыргызстана.

Что мы будем делать дальше?

Мы будем оспаривать это решение до последнего на всех уровнях. К счастью, у «Клоопа» отличная команда юристов, мы не оставим ЦИК и любые другие органы власти в покое.

Самое главное — мы всё равно будем наблюдать. Мы просто сведём на нет институт аккредитации наблюдателей, мы сделаем так, чтобы наблюдать за выборами можно было бы так же эффективно и без разрешения от ЦИКа.

Фото: Даниль Усманов / Kloop.kg

Наши отважные наблюдатели будут приезжать на участки и снимать всё то, что власти хотят от нас спрятать.

Мы скооперируемся с теми, у кого есть аккредитация, и получим доступ к наблюдению внутри участков.

Мы найдём тех, кто будет фотографировать протоколы, которые ЦИК потом разрешает переписывать.

Мы будем помогать подавать жалобы тем, кто по закону сможет это делать.

Мы не оставим без внимания ни одно нарушение, какие бы преграды власти нам не ставили.

Мы никогда не сдавались и не сделаем этого и сейчас.