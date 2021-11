Спортсмен Жалалдин Абдувалиев завоевал серебряную медаль на Чемпионате мира по дуатлону среди незрячих, который прошел в Испании. Об этом сообщил сопровождавший его Нуршат Абабакиров. «Посчастливилось сопровождать Жалалдина на его пути к победе. Чуть не отдали второе место бельгийцам. Было нелегко, но мы это сделали. Есть над чем работать», — написал он на своей странице в инстаграме. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nurshat Ababakirov (@nurshat_ababakirov) Чемпионат проходил 6 и 7 ноября в городе Авилес в Испании. По правилам состязания, участники преодолели 5 км бегом, затем 20 км на велосипеде и затем еще 2,5 км бегом. Кто такой Абдувалиев? Жалалдин Абдувалиев — паратриатлет, мастер спорта международного класса по триатлону и инструктор по ориентированию в пространстве. Он бронзовый призер Чемпионата Азии. Абдувалиев родился с врожденной катарактой. В детстве у него видел только один глаз. Но полностью он потерял зрение в 16 лет. По его словам, его избил посетитель кафе, где он работал официантом. «Он повалил меня на пол и начал пинать прямо в тот глаз, который видел. После этого наступила полная темнота», — рассказал он. Читать еще: Триатлет Жалалдин Абдувалиев: Бегущий в темноте

