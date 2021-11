Перепись населения и жилищного фонда Кыргызстана пройдет в период с 25 марта по 2 мая 2022 года. Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров уже подписал постановление об ее проведении. Об этом сообщили в Нацстаткоме. «Перепись населения и жилищного фонда пройдет в период с 25 марта по 3 апреля 2022 года на территории Кыргызской Республики. В отдаленных зонах республики перепись будет проводиться в период с 23 апреля по 2 мая 2022 года» — добавили в Нацстаткоме. Чем предстоящая перепись отличается от предыдущей? Как сообщает пресс-служба Нацстаткома, главная ее особенность — использование электронных методов сбора информации. При этом сбор полученных данных будут проводить через мобильное приложение, установленное для переписчиков с сервера Нацстаткома на их личный телефон или планшет на версии Android 5 и выше. Сколько раз проводилась перепись населения? Первая национальная перепись населения в независимом Кыргызстане была проведена в 1999 году, тогда были переписаны 4,8 миллиона человек. По результатам национальной переписи населения и жилищного фонда 2009 года перепись прошли уже 5,3 миллиона человек. Из-за эпидемиологической ситуации в стране в 2020 году перепись населения была несколько раз перенесена. Так, в начале 2020 года сообщалось, что предстоящая перепись населения и жилищного фонда будет проведена на территории республики в период с 23 марта по 1 апреля 2020 года, а в отдаленных зонах республики – с 20 по 29 апреля 2020 года. В мае 2021 года завотделом статистических переписей Нацстаткома Римма Чыныбаева сообщила, что в Кыргызстане перепись населения предварительно планируют провести в сентябре 2021 года в электронном формате. «Перепись населения была проведена в Чуйской, Иссык-Кульской областях и Оше в пилотном формате. В сентябре перепись будет проходить 10 дней. За это время каждый переписчик должен успеть обойти свой участок и опросить людей», — сказала Римма Чыныбаева. При переписи населения опрашиваемые не могут отказаться от сообщения требуемых сведений. В случае отказа, каждый несет персональную ответственность в соответствии с законодательством КР. Над материалом работал: Мелисбек Абдибаитов



