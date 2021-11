Консульский отдел посольства США откроет запись на собеседование по всем визовым услугам, начиная с 1 декабря 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе посольства США в Кыргызстане. В сообщении говорится, что из-за коронавирусных ограничений для всех посетителей посольства останется в действии режим ограниченного допуска, строгого социального дистанцирования и обязательного ношения медицинской маски. «В основе отношений между Кыргызской Республикой и Соединенными Штатами лежат личные связи между нашими людьми. Мы очень рады, что можем предложить стандартные визовые услуги, в том числе для выезжающих в туристических и деловых целях. Возобновление предоставления этих услуг будет способствовать поддержанию нашей тесной дружбы и произойдет в знаменательное время, когда в декабре мы будем отмечать 30-летие начала нашего партнерства», — отметила Временный поверенный в делах посольства США в Кыргызстане Соната Коултер. При этом, с 8 ноября меняются требования для въезда в США. Иностранные граждане, приезжающие в страну, должны будут представить документальное подтверждение о получении вакцины от COVID-19. Препарат должен быть одобрен в США или ВОЗом. Сейчас в Кыргызстане можно привиться китайской вакциной Sinopharm, российским «Спутником V», англо-шведской AstraZeneca и американо-немецким Pfizer. Все эти препараты, кроме «Спутника V» одобрены ВОЗом. Посольство США приостановило проведение собеседований на получение виз в марте 2020 года по рекомендациям госдепартамента (США) в связи с распространением COVID-19. Действующие в данное время правила Госдепартамента позволяют посольству США возобновить собеседования на получение визы при соблюдении строгих мер предосторожности в отношении COVID-19.

