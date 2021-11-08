Пресс-служба МЧС сообщила, что пожар на заводе по производству пластика «Ак-Тилек» был полностью потушен 7 ноября в 22:37 часов. Десять человек получили различные травмы.

Пожар на заводе «Ак-Тилек». Фото: Пресс-служба МЧС

Один парень порезал руку, другой получил травму копчика. Остальные восемь человек получили медпомощь на месте и отпущены домой.

Пожар на заводе начался утром того же дня. Вызов к спасателям поступил в 10:06 часов. Пожар удалось локализовать в 12:21. Общая площадь возгорания составила около 800 квадратных метров.

По данным МЧС, завод находится на улице Курманжан Датка в Свердловском районе. На место пожара прибыли пять пожарных расчетов, спасатели и медики.