Федеральная служба по надзору в сфере связи и информационных технологий (Роскомнадзор) включила статью «Клоопа» о суициде 22-летнего парня в Бишкеке в реестр страниц, которые содержат запрещенную для распространения в России информацию. «[Указанная] страница содержит информацию о способах совершения самоубийства, призывы к совершению самоубийства», — говорится в письме Роскомнадзора. Скриншот письма Роскомнадзора В письме также указывается, что владелец сайта должен удалить запрещенную для распространения в России информацию в течение суток с момента получения уведомления. Если владелец сайта не удалит эту информацию, то доступ к порталу будет ограничен российскими операторами связи. Владельцы сайта могут удалить статью и тогда портал будет разблокирован, или же оспорить решение о блокировке в течение трех месяцев. Сайт «Клоопа» с 2014 года заблокирован властями Казахстана после публикации материала о «казахских детях-джихадистах».

