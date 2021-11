Пресс-служба «Северэлектро» 7 ноября сообщила, что компания установила для абонентов лимит мощности потребления электроэнергии на счетчиках. Как пояснили в компании, лимит ввели «в целях рационального использования водно-энергетических ресурсов и соблюдения установленных лимитов потребления». Для абонентов с однофазным вводом лимит установлен до 5 кВт согласно, а для абонентов с трехфазным вводом лимит установлен до 10 кВт. Когда лимиты перестанут действовать — неизвестно. «Абонентам необходимо равномерно использовать электроприборы во избежание нагрузки на электрические счетчики», — добавили в «Северэлектро». Компания дала разъяснение об установленных лимитах после недовольства горожан. В интервью изданию Kaktus.media они сообщили, что из-за новых лимитов они не могут полноценно пользоваться электроэнергией. «Мы не можем ни поставить чайник, ни постирать, ни помыться. Сидим без света […] Звонишь в службу “Северэлектро”, отвечают: “Поживите пока так”», — рассказали абоненты. Отключений не будет, но надо экономить Ранее 3 ноября глава правления Нацэнергохолдинга Таалайбек Байгазиев сообщил, что в Кыргызстане продолжается рост потребления электроэнергии. Он призвал граждан экономить, подчеркнул, что веерные отключения «не планируются», но обратил внимание на низкий объем воды в Токтогульском водохранилище. Глава холдинга пообещал, что «плановых отключений электричества не будет, кроме аварийных отключений от перегрузок потребления». Так, по его словам, на 3 ноября объем воды в Токтогульском водохранилище составил 11,9 млрд кубометров, что на 2,8 млрд кубометров меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Байгазиев заявил, что 11,9 млрд кубометров хватит для прохождения осенне-зимнего периода при условии соблюдения лимитов потребления электроэнергии. «Веерные отключения не планируются. Но уже третий год наблюдается дефицит энергоносителей, поэтому необходимо экономить электроэнергию», — сказал он. Кроме этого президент Садыр Жапаров также давал поручение «не ограничивать энергопотребление и не увеличивать тарифы на электроэнергию для населения».

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!