Центральная избирательная комиссия отказала общественному фонду «Клооп Медиа» в наблюдении за предстоящими парламентскими выборами, которые пройдут 28 ноября. Это решение ЦИК приняла 5 ноября 2021 года, но письмо с решением было доставлено в «Клооп» только 8 ноября. В Центризбиркоме сослались на конституционный закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» и положение о порядке регистрации наблюдателей на выборах. В них якобы говорится, что наблюдать за выборами вправе только те организации, у которых это указано в уставе. «В уставе общественного фонда “Клооп Медиа” […] деятельность по вопросам избирательного законодательства и выборов, а также в области защиты прав человека не указывается», — заявили в ЦИК. Письмо ЦИКа к «Клооп Медиа» По словам юристки «Клоопа» Фатимы Якупбаевой, эта норма появилась только 5 сентября этого года. «Это положение, [запрещающее наблюдать за выборами без указания в уставе], утверждено членами ЦИК […] При этом в самом конституционном законе [о выборах] такой нормы нет. Мы [“Клооп”] же сколько раз за выборами наблюдали, никаких ограничений не было», — рассказала она. По мнению Якупбаевой, норма, принятая ЦИК, «неконституционна» и по сути является «сужением горла». «Я считаю, что это такая практика […] не знаю, месть какая-то за материалы, которые выходили [на сайте ”Клоопа”] про двуликий ЦИК и ещё что-то. И [ещё] от нас очень много было жалоб. Вот они хотят тем самым себе, может быть, меньше работы сделать», — сказала она. Что означает решение ЦИКа? На предстоящие парламентские выборы «Клооп» набирает 1 500 наблюдателей, которые будут следить за прозрачностью голосования по всей стране. Однако решение ЦИКа означает, что теперь наблюдатели «Клоопа» не смогут находиться на избирательном участке весь день. Также они не смогут проследить за тем, как комиссии на участках ведут подсчет бюллетеней и составляют протоколы. Подсчёт бюллетеней. Начиная с осени 2020 года, «Клооп» наблюдал за четырьмя выборами и двумя референдумами. На апрельских выборах в горкенеши наши наблюдатели зафиксировали более 800 нарушений, а юристы подали 192 жалобы на избирательные комиссии. В целом, наблюдательная кампания «Клоопа» стала самой массовой в стране — в апреле, например, от «Клоопа» за выборами наблюдали почти 3 тысячи человек по всему Кыргызстану. «Клооп» был автором одной трети всех поданных в апреле жалоб. Всего ЦИК тогда зарегистрировала более 500 жалоб — они также поступали от общественных организаций, политических партий, кандидатов в депутаты и граждан. После апрельских выборов дата-отдел «Клоопа» также проанализировал все нарушения, которые происходили на участках, и опубликовал серию материалов о том, что было не так с выборами в местные кенеши и референдумами по изменению Конституции. Читать по теме: Домкомы-политологи и двуликий Центризбирком. Как «Клооп» анализировал данные о выборах и что обнаружил? Например, журналисты выяснили, что ЦИК довольно часто избирательно реагирует на нарушения в период агитации — на какие-то мелкие нарушения реагирует, а серьёзное оставляет без внимания. Кроме того, дата-отдел «Клоопа» выяснил, что некоторые участковые комиссии переписывали протоколы после окончания голосования.

