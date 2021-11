Кандидатка от партии «Эл Үмүтү» Канышай Рысбекова на своей странице в Instagram опубликовала фото с пачкой денег. При этом она написала, что средства ей передали «неизвестные люди». «Я решила эти деньги направить на общий счет elumutu__kg [партия “Эл Үмүтү”]», — написала Рысбекова. Согласно закону «О выборах депутатов Жогорку Кенеша», анонимные пожертвования в избирательные фонды партий запрещены. Скриншот Instagram страницы Канышай Рысбековы Позже Рысбекова опубликовала видео, в котором заявила, что она получила 500 тысяч сомов от человека, который пожелал остаться неизвестным. «Я отказалась от этих денег, так как это неправильно с точки зрения закона. 420 тысяч сомов я вложила в избирательный фонд из своих накоплений на квартиру», — сказала Рысбекова. При этом согласно данным Центральной избирательной комиссии, Рысбекова внесла в счет партии 840 тысяч сомов. По информации ЦИК, кандидатка внесла деньги из собственных средств. Первый транш был сделан 1 ноября, а второй 2 ноября. Скриншот сайта ЦИК. Поступившие средства на избирательный счет партии «Эл Үмүтү» Что сказали в партии? В интервью изданию Kaktus.media, представитель партии Аскар Алмаз улуу сказал, что сейчас в партии идут разбирательства по случившемуся. Юристы выясняют, были ли деньги перечислены от анонимных источников или нет. Чем известна Канышай Рысбекова? Кандидатка от партии «Эл Үмүтү» Канышай Рысбекова известна также как лидерка экодвижения «Сохраним Тянь-Шань» по вопросу судебных процессов по делу «Кумтора». В августе 2021 года она и ряд активистов устроили митинг у посольства США в Бишкеке. Рысбекова активно призывала прийти граждан на этот мирный митинг. Митингующие требовали, чтобы суд Нью-Йорка справедливо рассмотрел иск о признании «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани» банкротом, обе компании являются дочерними канадской Centerra Gold Inc. Сама Рысбекова тогда заявляла, что такими акциями они хотят привлечь внимание мировой общественности к ситуации вокруг рудника Кумтор. Выборы в Жогорку Кенеш состоятся 28 ноября. В гонке за место в парламенте участвует 21 партия. Новый созыв парламента будет состоять из 90 депутатов, согласно новой Конституции. Депутаты будут избираться сроком на пять лет. Парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе. 54 депутата избираются по спискам партий, а 36 нардепов избираются как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов.

