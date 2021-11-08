«В детстве мы с девочками не играли на улице. Мы все сидели дома и помогали матерям в вышивке, войлочные ковры […] В то время у нас не было возможности вышивать такие большие изделия. Было сложно найти нитки, пряжа была в дефиците, бархата не было. Мама научила меня еще в малом возрасте пользоваться специальной иглой», — рассказывает она.

Cейчас Ажимудинова ведёт школьный кружок по вышивке. По её словам, она вышила 6 туш кийизов для своих близких. Всего на один туш кийиз уходит полтора года.

«Я подготовила им, чтобы они вспоминали, что это для них бабушка вышила. Иначе, если бы мне были нужны лишь деньги, я бы навышивала и продавала. Я так не стала делать. Пусть это останется будущим поколениям, пусть они помнят», — отметила она.

«Создай свой узор»

Второй компонент проекта — «создай свой узор» позволяет создать свой узор с желаемым посылом.

«Мы сделали вот этот раздел “Создай свой узор”. Мы понимаем, что многие у нас, например, в миграции. Они живут далеко от родителей. Потом у нас нет этой культуры, чтобы словами друг другу сказать: “Я тебя люблю. Ты мне нужна. Я тебя поддержу. Я тобой горжусь. Я верю в тебя” […] Мы хотим такие слова слышать, мы учимся такие вещи говорить. Но если нам все равно бывает трудно эти слова сказать, то вот есть наш проект. Ты можешь туда зайти и выбрать одну из 6 тем, которые мы туда поставили», — отметила Бекназарова.