Общественный фонд «Открытая линия» запустил проект «Ак Бата». В фонде говорят, что он создан «как отражение самых значимых ценностей внутри семьи и общества». Проект состоит из трёх частей: «Саймалуу бата», «Создай свой узор» и личных историй женщин. Проект рассказывает про кыргызский национальный предмет быта — туш кийиз и что заложено в его узорах. Кроме того, на сайте проекта можно создать благословение себе или своим близким через узоры. «Саймалуу бата» и память о предках Туш кийиз — это настенное панно, которое состоит из различных тканей с вышитыми на них узорами. Каждый узор имеет свое значение, которое закладывают вышивальщицы. «Саймалуу бата» — это истории 7 бабушек о значимости туш кийиза для их семьи. «Саймалуу бата». Скриншот с сайта «Когда девушка выходит замуж, каждая мама готовит приданое. В этом приданном обязательно был туш кийиз, который вышивала либо мама, либо бабушка, либо мама с дочерью. Этот туш кийиз должен был висеть на почетном месте», — говорит кураторка «Открытой линии» Мунара Бекназарова. Она использует туш кийиз в борьбе с насилием против женщины. Бекназарова отметила, что в узорах хранится послание для девушки — твои предки тебя любят и ценят. «Когда они начинают читать про смысл, про то, что это письмо, про то, что это бата (благословение) […] Вот этот узор, например, называется “ит куйрук”. [Означает], что ты след в след идешь, друг за дружкой в семье. Что ты даешь руку своему близкому, что ты ведешь его, что ты никогда его не предашь. Я думаю, что это такие [важные] ценности, про которые я сейчас сама говорю, а у меня внутри дрожь», — говорит она. В проекте представлена история 70-летней рукодельницы Бубузууры Ажимудиновой, которая вышивает узоры уже более 60 лет. Бубузуура Ажимудинова с туш кийизом «В детстве мы с девочками не играли на улице. Мы все сидели дома и помогали матерям в вышивке, войлочные ковры […] В то время у нас не было возможности вышивать такие большие изделия. Было сложно найти нитки, пряжа была в дефиците, бархата не было. Мама научила меня еще в малом возрасте пользоваться специальной иглой», — рассказывает она. Cейчас Ажимудинова ведёт школьный кружок по вышивке. По её словам, она вышила 6 туш кийизов для своих близких. Всего на один туш кийиз уходит полтора года. «Я подготовила им, чтобы они вспоминали, что это для них бабушка вышила. Иначе, если бы мне были нужны лишь деньги, я бы навышивала и продавала. Я так не стала делать. Пусть это останется будущим поколениям, пусть они помнят», — отметила она. «Создай свой узор» Второй компонент проекта — «создай свой узор» позволяет создать свой узор с желаемым посылом. «Мы сделали вот этот раздел “Создай свой узор”. Мы понимаем, что многие у нас, например, в миграции. Они живут далеко от родителей. Потом у нас нет этой культуры, чтобы словами друг другу сказать: “Я тебя люблю. Ты мне нужна. Я тебя поддержу. Я тобой горжусь. Я верю в тебя” […] Мы хотим такие слова слышать, мы учимся такие вещи говорить. Но если нам все равно бывает трудно эти слова сказать, то вот есть наш проект. Ты можешь туда зайти и выбрать одну из 6 тем, которые мы туда поставили», — отметила Бекназарова. «Создай свой узор». Скриншот с сайта Так, в каждой теме есть выбор из двух бата. Каждое из них содержит по два орнамента, в которой можно выбрать расцветку узоров. По словам кураторки «Открытой линии», авторы проекта подобрали те темы, которые реже встречаются в бата. «Хорошо бы, чтобы наши традиции теплые сохранялись. Хорошо бы, чтобы они работали: те, которые о поддержке, те, которые про опору говорят. Если мы научимся читать эти маленькие элементы, которые в туш кийизах вышиты, то мы хотим, чтобы у многих была опора, которую они сами прочитали, в своем туш кийизе», — подчеркнула Бекназарова. Над материалом работали: Алымбек Кенешов и Айдай Токоева

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!