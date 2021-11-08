Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли три пациента с COVID-19.

По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 689 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 52 человек.

Бишкек — 23;

Ош — 2;

Чуйская область — 7;

Ошская область — 1;

Нарынская область — 1;

Нарынская область — 1;

Иссык-Кульская область — 12

Джалал-Абадская область — 4;

Баткенская область — 2.

В Таласской области новых случаев заражения COVID-19 не выявлено.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 181 882 случая заражения коронавирусом.

Штаб также сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больницы 61 пациент. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 176 246 человек.

По данным штаба, на 8 ноября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 604 пациента. Еще 816 человек лечатся амбулаторно.

Также на 8 ноября в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили свыше 1 млн человек, а вторую — более 787 тысяч кыргызстанцев.