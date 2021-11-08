Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли три пациента с COVID-19.

По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 689 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 52 человек.

  • Бишкек — 23;
  • Ош — 2;
  • Чуйская область — 7;
  • Ошская область — 1;
  • Нарынская область — 1;
  • Нарынская область — 1;
  • Иссык-Кульская область — 12
  • Джалал-Абадская область — 4;
  • Баткенская область — 2.

В Таласской области новых случаев заражения COVID-19 не выявлено.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 181 882 случая заражения коронавирусом.

Штаб также сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больницы 61 пациент. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 176 246 человек.

По данным штаба, на 8 ноября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 604 пациента. Еще 816 человек лечатся амбулаторно.

Также на 8 ноября в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили свыше 1 млн человек, а вторую — более 787 тысяч кыргызстанцев.

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