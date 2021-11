Бүүсара Жайнакова. Фото: Тойчубек Артык уулу/Kloop Бүүсаре Жайнаковой 42 года. Она живет в селе Максат в Лейлеке, в Баткенской области — жители этого села часто страдают при приграничных конфликтах. Каждый день она просыпается спозаранку и выглядывает в окно. Она успокаивается, только увидев таджикских соседей, которые заняты своими делами. Женщина убирает документы из-под подушки — она привыкла их хранить на расстоянии вытянутой руки после весеннего вооруженного конфликта. В ее сарае нет живности, как раньше. В апреле 2021 года у нее сгорел магазин — семья Жайнаковых жила за его счет. Ее муж 20 лет трудился в России как трудовой мигрант — сейчас оставить семью и поехать работать он не может, у Бүүсары слабое здоровье. Теперь они живут на ее пенсию по инвалидности в 2 300 сомов и пособие детей в размере 1 800 сомов. Сгоревший магазин и небольшой дом Жайнаковых. По ее словам, стены побелили перед приездом президента Садыра Жапарова в село Максат. Фото: Тойчубек Артык уулу/Kloop Инвалидность Бүүсара получила во время одного из приграничных конфликтов. В сентябре 2019 года произошла перестрелка между кыргызскими и таджикскими военными. Причиной перестрелки, по версии кыргызских властей, стало то, что таджикская сторона начала строительство на неуточненном участке. Тогда погиб 41-летний пограничник Равшан Муминов, 13 человек были ранены. Среди раненых оказалась и Бүүсара — женщине пришлось убегать с детьми из собственного магазина — тогда-то в ее шею и попала пуля. «Мы сидели в магазине, торговали, ни о чем не подозревали. В какой-то момент стало увеличиваться количество военнослужащих и появились танки, мы решили бежать […] В один момент из шеи потекло что-то горячее. Оказалось, что это кровь. Одна рука онемела. Про себя подумала: “Пуля попала”. Но детям не сказала, приложила платок к шее и мы продолжили бежать», — рассказывает о том дне Жайнакова. По ее словам, пулевые ранения получили и ее соседи. Пока шла перестрелка, раненым людям никто не оказывал помощь. «Мы всем звонили, говорили что мы ранены. Все говорили: “Стрельба — словно град, не можем выйти к вам, потерпите, не можем подойти”. В какой-то момент к нам подошли несколько мужчин, посадили в “Жигули” и увезли в больницу села Бешкент. Там нас осмотрели и отправили в Исфану, затем в Баткен, а после в Бишкек», — рассказала она. Бүүсару и ее соседей лечили в Бишкекской городской больнице №4. Жайнакова неделю пролежала в реанимации после операции. «100 тысяч от Жапарова пошли на выплату долгов» Новый дом, построенный для семьи Жайнаковых. Фото: Тойчубек Артык уулу/Kloop Во время последнего конфликта в апреле этого года Жайнакова с семьей успели эвакуироваться. Они вернулись через несколько дней после окончания конфликта между двумя сторонами и увидели лишь руины их небольшого дома и магазина. Все вещи и скот были разграблены. «Ничего не осталось. Плакали от безысходности. Наш народ — сплоченный, нам помогли. От поддержки появилась надежда, мы начали приходить в себя», — сказала она. Шесть месяцев семье пришлось прожить в палатке, а в октябре они заехали в новое жилье. «Несмотря на то, что дом больше, чем предыдущий, ощущение, что он не твой», — говорит Жайнакова. Новый дом изнутри. Фото: Тойчубек Артык уулу/Kloop По словам Бүүсары, сейчас они нуждаются в теплых вещах и угле. Было бы хорошо, если бы власти выплатили обещанную компенсацию. Ведь 100 тысяч сомов, которые вручил семье президент Садыр Жапаров на покупку мебели, они потратили на выплату долгов. Бүүсара надеется, что пострадавшим от приграничного конфликта «должны быть предоставлены льготы». «Ни себе, ни детям мы все еще не купили куртки, сапоги. В виде гуманитарной помощи раздавали только весенние вещи. Еле-еле выживаем. Нужно купить одежду… Не знаем, что делать. Если бы выплатили компенсацию за магазин, мы бы снова открылись, начали работать, сами себя бы обеспечивали», — говорит она. Власти обещали выплатить компенсацию от 50 до 200 тысяч сомов предпринимателям и тем, кто лишился скота. Кроме этого, пострадавшим предложили кредит по ставке в 0,1%. Всего 54 предпринимателя и 76 пострадавших получили компенсацию в 200 тысяч сомов. Еще 44 человека получили кредит в 200 тысяч сомов на три года. По словам представителя администрации области Аргена Айдарова, Жайнакова и еще 21 гражданин не имел необходимых налоговых справок и копий патентов, поэтому им не выплатили компенсацию. «Эти документы прописаны в постановлении кабмина об утверждении порядка компенсации потерпевшим. Мы отправили письмо в правительство с предложением отменить эти пункты», — объяснил Айдаров. «В первую очередь нужно решить проблему границ» Въезд в село Максат. Фото: Тойчубек Артык уулу/Kloop Жайнакова считает, что все население подвергается стрессу из-за приграничных конфликтов. У нее пропал нормальный сон, не хочется ничего делать. В этом году Бүүсара даже не стала делать заготовки на зиму. «В первую очередь нужно решить проблему границ. Говорю же, страшно жить стало. Каждый день проживаешь со страхом, все время думаешь: “Не сожгут ли, не нападут ли?” Если сожгут или нападут, снова все сначала нужно начинать», — объяснила она. Пережив уже несколько конфликтов, Бүүсара, как и другие жители, не хочет уезжать из родного села. Новостройки в селе Максат. Фото: Тойчубек Артык уулу/Kloop «Мы здесь живем уже 26 лет […] Выхода нет, мы не хотим отдавать свои земли. Молодежь стала уезжать, говорят, что им страшно. А власть, наоборот, не должна их отпускать, должна заинтересовать их и помочь», — сказала она. Фото: Тойчубек Артык уулу/Kloop Женщина надеется, что власти опишут все приграничные участки и проблема исчезнет. «Готовы сидеть на одном хлебе, чем жить в постоянном страхе. Когда нам сказали, что построят дом, мы подумали, что, если даже построят двухэтажный дом и отделают золотом, но не будет мирного неба над головой, все это не нужно. Нам нужна спокойная жизнь», — сказала она. Приграничный конфликт На границе Кыргызстана и Таджикистана с 28 по 30 апреля 2021 года произошел вооруженный конфликт. По данным минздрава Кыргызстана, во время конфликта на границе погибли 36 кыргызстанцев, более 100 человек пострадали. Из мест приграничного конфликта были эвакуированы более 40 тысяч человек. Читать по теме: Сожженные дома, магазины и школа. Фоторепортаж из приграничного разрушенного села Максат В Баткенской области были сожжены и разрушены более ста домов, три пограничных поста, две школы, один детсад, одно медучреждение, здание милиции, десять заправочных станций, восемь магазинов, четыре торговых точки, четыре соцобъекта и пять других государственных зданий. Некоторые поселения были полностью разрушены. По данным властей, сумма ущерба составила более 1,3 млрд сомов. Читать по теме: Как жители Баткена пострадали от военной агрессии Таджикистана. Инфографика

